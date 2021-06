Fedeciclismo aclara suplencia de Liliana Moreno para los Olímpicos

El ciclismo colombiano se despertó este miércoles con la fuerte crítica de Liliana Moreno, tras ser la pedalista suplente de Paula Patiño para las competencias de ruta de los Juegos Olímpicos de Tokio.

Moreno lamentó que ella no fuera la titular escogida y argumentó que hizo los méritos para ser la escogida.



“Me robaron. Es triste que mi sueño haya quedado a criterios de personas que no valoran y que no trabajaron junto a mí en este camino y que a pesar de llevar años desempeñando su labor, no son claras ni justificables sus decisiones, degradando la moral de quienes luchan por alcanzar sus sueños”, dijo la pedalista en sus redes sociales.



Y agregó, entre otras cosas: “Un seleccionador como Carlos Mario Jaramillo y un presidente de una federación como Mauricio Vargas jamás aportaron para este sueño. Entender que esta decisión no dependía de mis resultados deportivos sino por el criterio poco objetivo de estas personas es muy difícil de asimilar. No pido justicia, eso no existe en este país, esa palabra no la conocen los dirigentes de la Federación colombiana de ciclismo y estoy segura de que no soy la primera quien se atreve a dirigir estas palabras con tanta convicción”.



La Federación Colombiana de Ciclismo aclaró el tema y dio a conocer los parámetros que se tuvieron en cuenta para escoger las ciclistas para Tokio.



En primera instancia está la puntuación del escalafón de ruta al 22 de junio del 2021 y en él, Patiño es casilla 83 y Moreno 351.



Luego, se tuvieron en cuenta los resultados de los eventos nacionales e internacionales en los años 2018 al 2021.



Moreno, el año pasado, comenzó su participación en seis carreras, pero solo terminó una, el Giro dell'Emilia Internazionale Donne Elite, en el que ocupó la casilla 26.



El tercer ítem es el seguimiento y análisis de los resultados en competencias con un trazado similar al de los Olímpicos, que lo hace el seleccionador Jaramillo.



De las últimas 10 pruebas de un día ella solo ha terminado una, la del 2020, mientras que las últimas carreras parecidas en las que acabó se presentaron en el 2019.



La Fedeciclismo, según la información enviada, señala que también se tiene en cuenta la actividad permanente en competencias y Moreno este año solo ha participado en dos: fue octava en la prueba de ruita de los Nacionales de Ciclismo y fue tercera en la Vuelta a Guatemala.



