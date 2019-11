Adiós a una de las grandes leyendas del ciclismo mundial

El director del Tour de Francia, Christian Prudhomme, lamentó el fallecimiento este miércoles de Raymond Poulidor, al que consideró "el campeón del pueblo" y del que alabó "su sonrisa y bonhomía" pese a ser "el campeón sin maillot amarillo".

"Estamos tristes por la pérdida de uno de los iconos del ciclismo y del Tour", dijo en declaraciones a Efe Prudhomme, que recordó sus 14 participaciones y sus 8 podios, más que ningún otro ciclista.



El director de la ronda gala aseguró que su popularidad fue tal "que todavía en las cunetas pueden verse pancartas y escucharse gritos de 'Poupou'", el apodo con el que le bautizó la afición. "Siempre me sorprendió su sonrisa y su sencillez, pese a encarnar la gloria sin maillot amarillo.



Supo vivir bien el hecho de haber estado tan cerca de ese cetro y no haberlo tocado nunca", afirmó.



También destacó su "capacidad para reírse de sí mismo" y de asumir que su apellido se asociara con el de "eterno segundón", además de la longevidad de su carrera, que le llevó a compartir pelotón con varias generaciones de campeones, desde Fausto Coppi o Louison Bobet hasta Bernard Hinault.



"Todo lo miraba con humor. Cuando se le decía que había tenido mala suerte en su carrera él respondía: 'al contrario, nunca he tenido una caída grave'", dijo.

Las reacciones a la muerte de Poulidor se sucedieron en un país donde hasta su muerte conservó una elevada popularidad.



"Sus hazañas, su valentía y su coraje quedarán para siempre en nuestra memoria. 'Poupou' será siempre el maillot amarillo en el corazón de los franceses", aseguró a través de Twitter el presidente francés, Emmanuel Macron. Bernard Hinault, el último francés en ganar el Tour, le consideró "un luchador que no paró de combatir toda su carrera", lo que le permitió "tener un palmarés excepcional pese a no haber ganado el Tour".



"Nos ha dejado una leyenda del ciclismo", aseguró Laurent Jalabert, mientras que el presidente de la Unión Ciclista Internacional, David Lappartient, lo catalogó de "leyenda".



EFE