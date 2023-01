Miguel Ángel López, literal, voló en la Vuelta a San Juan, Argentina, y este domingo se coronó campeón de la carrera, luego de la última etapa disputada con salida y llegada en San Juan, luego de 112 kilómetros, que fue ganada por Sam Welsford.

López consiguió su segundo triunfo en lo que va del 2023 y defendiendo los colores del Team Medellín, que le dio la mano, luego de que el Astana le rescindiera el contrato.



(Piqué, en casa de Shakira: revelan intimidades de la visita, video)

(Dani Alves explotó: otra dura confesión desde la cárcel, video)



El colombiano ya había ganado la Clásica de Villeta con su nueva escuadra y le da, este domingo, la segunda victoria, la 24 en su carrera deportiva.



Y fue en la llegada de la etapa final en la que se presentó un peligroso incidente entre un aficionado y el embalador, Fabio Jakobsen.

Fuerte golpe



El corredor del Soudal-Quick Step pugnaba por la victoria. Se metió por su lado derecho en busca de superar a su rival, pero se encontró con un obstáculo.



Jakobsen intentaba la victoria, pero el aficionado sacó su celular para grabar la llegada, con tan mala fortuna, que este pegó en la cara del corredor.



No hubo caída, el tema no pasó a mayores, pero el ciclista no pudo ir por el triunfo y es otro de los llamados a guardar el respeto en unas llegadas.(Escalofriante: así le rompieron la pierna a jugador en Australia, video)(Dani Alves: polémicas propuestas de su abogado para salir de la cárcel)

😡Tremendo golpe en el rostro sufrió 🇳🇱Fabio Jakobsen (Soudal-QuickStep) en el sprint final de la Etapa 7 de la Vuelta a San Juan 2023 🇦🇷 #VueltaSJ2023 #Ciclismo #Noticiclismo #VueltaASanJuan pic.twitter.com/rssaao5Ui3 — NotiCiclismo ➡ 🇦🇷 #VueltaSJ2023 (@Noticiclismo1) January 29, 2023



Deportes