Último parte médico de Jakobsen, accidentando en la Vuelta a Polonia

Estado grave pero estable: el campeón ciclista de Países Bajos, Fabio

Jakobsen, principal víctima de una espeluznante caída en Katowice, en la meta de la primera etapa de la Vuelta a Polonia, sufrió una operación de cabeza de cinco horas durante la noche, dijeron este jueves por la mañana los médicos del hospital donde está siendo atendido el ciclista.

Jakobsen, de 23 años, sigue todavía en coma inducido. "Se ha hecho un escáner y el cerebro no parece dañado", declaró Pawel Gruenpeter, director adjunto del hospital de Sosnowiec a medios de comunicación polacos.



"Hoy vamos a intentar sacarle del coma". "Las principales lesiones se encuentran en la cara. Afortunadamente los ojos no están afectados. Su estado es grave pero estable", precisó.



Jakobsen, corredor del conjunto Deceuninck-Quick Step, sufrió una fuerte caída poco antes de la línea de meta de la primera etapa de la Vuelta a Polonia el miércoles.



El neerlandés se vio cerrado por su compatriota Dylan Groenewegen en un embalaje a toda velocidad, en un falso llano descendente, y salió despedido por encima de las vallas publicitarias.



Aunque los médicos temieron durante un rato por su vida, finalmente lograron estabilizarle el miércoles por la noche. -



Este jueves por la mañana, el organizador de la prueba, Czeslaw Lang, se declaró "algo aliviado" luego de conversar con los médicos.



"Tras haber visto el accidente nos temimos lo peor, pero ahora sabemos que la situación es grave aunque estabilizada", añadió. Lang también ofreció noticias tranquilizadoras sobre el estado del comisario de carrera golpeado de lleno por

Jakobsen:



"Ha recuperado la consciencia y su estado es estable". Si bien se ha visto en general a Groenewegen como el máximo responsable del accidente -fue descalificado y la comisión disciplinaria de la Unión Ciclista Internacional (UCI) deberá tratar su caso-, el organizador de la carrera también ha sido señalado por escoger como llegada un falso llano descendente, así como por el tipo de vallas utilizadas.



"Cada año el mismo esprint en descenso idiota en la Vuelta a Polonia", dijo el ciclista alemán Simon Geschke.



"Cada año me pregunto por qué la organización piensa que es una buena idea. Los esprints masivos ya son lo suficientemente peligrosos, íno hay necesidad de una bajada a 80km/h!".



El español Eduard Prades (Movistar) fue hospitalizado con una vértebra (C6) fracturada y será trasladado a la localidad española de Pamplona próximamente.



También se vieron afectados los franceses Marc Sarreau (traumatismo en un hombro y roturas múltiples de ligamentos) y Damien Touzé, operado de una triple fractura en un índice. Este jueves se disputará la segunda etapa de la Vuelta a Polonia entre Opole y Zabrze(151 km).





AFP