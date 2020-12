Duro testimonio de Jakobsen, accidentado en la Vuelta a Polonia

Fabio Jakobsen, el ciclista que tuvo un violento accidente en la primera etapa de la Vuelta a Polonia de este año, luego de que Dylan Groenewegen lo enviara contra las vallas en el embalaje, habló por primera vez.

El diario AD publicó la entrevista, en la que se ve reflejado el momento crítico por el que pasó el pedalista de países bajos.



Le puede interesar: (La mala noticia que recibió James en Navidad)



Para la mayoría de los ciclistas era la primera carrera después del confinamiento. Estaba familiarizado con la llegada, la había hecho el año anterior. Izquierda, derecha, luego recto a través de Katowice. La línea de meta estaba donde siempre estuvo: en una pendiente descendente. Recuerdo que estaba de buen humor durante la carrera. Me recuerdo saludando a mi compañero Julius [van den Berg], que iba en el grupo de cabeza. Y que entré en el último kilómetro justo detrás de mis compañeros Davide Ballerini y Florian Sénéchal. Eso es lo último que recuerdo. Todo lo que pasó después está en blanco ", contó.



Y agregó: "Mi compañero de equipo Florian tiró la bicicleta contra una valla y corrió en mi ayuda. Me vio tendido en la carretera, rodeado de barreras derrumbadas. Había sangre por todas partes. Los transeúntes no hicieron nada, estaban demasiado conmocionados al verme. Florian notó que me estaba ahogando en mi propia sangre. No pude moverme, vio el pánico en mis ojos. En un acto reflejo, levantó un poco mi cabeza, para que la sangre pudiera brotar de mi boca y garganta. Después de eso me calmé, me contó más tarde".



Jakobsen se recupera todavía, ha vuelto a montar en bicicleta, pero espera con ansias el regreso a la competencia.



"Perdí dos días. Esa primera noche me operaron durante cinco horas y me pusieron un ventilador. Mi primer recuerdo después del accidente son esos tres médicos junto a mi cama. Todo estaba confuso en ese momento. Al día siguiente, Delore y mi padre vinieron de visita, vestidos con trajes protectores y mascarillas debido a la pandemia. El equipo los llevó en avión a Polonia, junto con mi madre, mi hermana y la psicóloga del equipo Deceuninck-Quick-Step. Ellos parados frente a mí con esos trajes, ese fue el momento en que me di cuenta de la situación. Toqué mi muñeca porque quería saber la hora. Dijeron: es sábado a las cuatro. Solo entonces me di cuenta de que habían pasado tres días desde el accidente. Y que estaba en cuidados intensivos en un hospital polaco. No te ponen allí por romperte una pierna. Delore había traído su teléfono celular. Escribí: Dime lo que pasó. Explicaron que me había estrellado contra las barreras durante el embalaje", contó.



""Me costaba mucho respirar, temía asfixiarme por la cánula, una especie de tubo en la garganta, pero también por los pulmones contusionados. Me dieron todo tipo de medicamentos que me adormecieron. Mis pies se entumecían, luego mi pelvis, luego mis manos y hombros y eventualmente me quedaba dormido. Cada vez que pensaba: esto es todo, me muero. No lo estaba, pero sentía que sí. Eso sucedió cincuenta, quizás cien veces. Fue un verdadero miedo a morir. Me hizo entrar en pánico, luchando por sobrevivir, luchando por respirar. Eso solo empeoró las cosas. Me dieron más medicamentos para mantenerme callado, lo que me hizo quedar dormido aún más a menudo. Fueron los días más largos de mi vida. Nunca antes había sufrido así. Prefiero correr tres Vueltas seguidas que pasar otro día en cuidados intensivos ", relató Jakobsen.



"Quizás también porque estaba tirado allí como un zombie. Como si fuera de otro mundo. Pero mientras tanto podía pensar en cosas. Escuché y vi lo que sucedía a mi alrededor. En la habitación contigua a la mía había otro paciente. De repente, una alarma sonó durante bastante tiempo. Luego se hizo el silencio y escuché que empujaban un carrito de aluminio por el pasillo. Uno de esos grandes y largos que se usan para llevar cadáveres al congelador. Lo sabía: esto es serio. La gente muere aquí. Sabes, un sacerdote vino a rezar por mí dos veces".



: ¿Un sacerdote?

"Me preguntaron si podía sentarse junto a mi cama. Yo solo asentí. No soy un hombre religioso, pero pensé: si no funciona, no hace daño. Si hubieran enviado a un imán o a un budista, habría hecho lo mismo. Estaba desesperado, solo quería seguir con vida ".TZ: ¿Qué le dijo el sacerdote?FJ: "Honestamente, no tengo idea. Leyó un libro en italiano. Puede que haya estado orando por mi supervivencia, pero por lo que sé, estaba preparándome un lugar en el cielo ".



Sobre la relación que ha tenido con Dylan, Jajkobseon conestó:

"Me envió un mensaje preguntándome cómo estaba. Respondí. Recientemente me preguntó si podíamos encontrarnos. Puedo entender que este asunto pesa mucho en su alma y que busca terminar con ello. Pero no estoy preparado para eso. Primero, quiero ver cómo es mi proceso de recuperación. Cuanto mejor me sienta, mejor será para él. No quería esto. Y está recibiendo mucha mierda de personas anónimas detrás de sus teclados, lo cual es ridículo. Espero sinceramente que pronto pueda hacer lo que se le da bien, correr, y que podamos dejar todo esto atrás", señaló.





Deportes