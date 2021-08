Jakobsen, de estar cerca de la muerte a ganar en la Vuelta a España

El neerlandés Fabio Jacobsen (Deceuninck Quick Step) ha ganado al embalaje la cuarta etapa de la Vuelta a España disputada entre El Burgo de Osma y Molina de Aragón, jornada llana de 163,9 kilómetros en la que mantuvo el liderato el estonio Rein Taaramae (Intermarché) mantuvo el liderato a pesar de haber sufrido una caída a 2 km de meta.

Jacobsen, de 24 años, se impuso con un tiempo de 3h.43.07, por delante del francés Arnaud Demare (Groupama) y del danés Magnus Cort (EF Education).



Se trata del tercer triunfo de etapa para el ciclista neerlandés, ya que logró 2 en 2019.



El 5 de agosto del 2020, en una etapa al embalaje de la Vuelta a Polonia, Jakobsen tuvo el por día de su vida. Una imprudencia de Dylan Groenewegen, corredor del Jumbo Visma, lo envió contra las vallas, luego de ser examinado por los médicos se lo llevaron en una ambulancia a un hospital cercano.



“Recuerdo que estaba de buen humor durante la carrera. Me acuerdo saludando a mi compañero Julius [van den Berg], que iba en el grupo de cabeza. Y que entré en el último kilómetro justo detrás de mis compañeros Davide Ballerini y Florian Sénéchal. Eso es lo último que recuerdo. Todo lo que pasó después está en blanco”, contó el corredor meses después de una larga recuperación.



“Mi compañero de equipo Florian tiró la bicicleta contra una valla y corrió en mi ayuda. Me vio tendido en la carretera, rodeado de barreras derrumbadas. Había sangre por todas partes. Los transeúntes no hicieron nada, estaban demasiado conmocionados al verme. Florian notó que me estaba ahogando en mi propia sangre. No pude moverme, vio el pánico en mis ojos. En un acto reflejo, levantó un poco mi cabeza, para que la sangre pudiera brotar de mi boca y garganta. Después de eso me calmé, me contó más tarde”, señaló.



Jakobsen la pasó mal. Lo operaron de urgencia. La intervención duro cinco horas, no respiraba bien. Los médicos decidieron que el coma inducido era la mejor decisión. Le pusieron un ventilador. Sus padres llegaron al día siguiente del accidente.

Fabio Jakobsen. Foto: AFP

Despertó tres días después del incidente. Se demoró en la sala de cuidados intensivos. “Me costaba mucho respirar, temía asfixiarme por la cánula, una especie de tubo en la garganta, pero también por los pulmones contusionados. Me dieron todo tipo de medicamentos que me adormecieron. Mis pies se entumecían, luego mi pelvis, luego mis manos y hombros y eventualmente me quedaba dormido”, declaró.



Y agregó: “Cada vez que pensaba: esto es todo, me muero. No lo estaba, pero sentía que sí. Eso sucedió cincuenta, quizás cien veces. Fue un verdadero miedo a morir. Me hizo entrar en pánico, luchando por sobrevivir, luchando por respirar. Eso solo empeoró las cosas. Me dieron más medicamentos para mantenerme callado, lo que me hizo quedar dormido aún más a menudo. Fueron los días más largos de mi vida. Nunca antes había sufrido así. Prefiero correr tres Vueltas seguidas que pasar otro día en cuidados intensivos”.

El siempre combativo Fabio Jakobsen, tras su grave accidente. Foto: Instagram de Fabio Jakobsen

No tuvo problemas de columna, tampoco quedó con secuelas cerebrales, pero sí pasó en seis ocasiones por al quirófano con el fin de completar un duro tratamiento facial.



El corredor del Deceuninck contó que no era un hombre religioso, pero la desesperación y la opción grande de morir lo hizo aceptar que un sacerdote lo visitara en la habitación. Recuerda que le leyó algo en italiano.



“Puede que haya estado orando por mi supervivencia, pero por lo que sé, estaba preparándome un lugar en el cielo”, precisó tiempo después.



Jakobsen pensó en dejar el ciclismo. Lo atormentaba su pasado, pero el apoyo de su familia, de su novia, Delore, de 22 años, y el tratamiento psicológico que se le realizó lo llevaron a cambiar de decisión.



Volvió a la bicicleta en noviembre del 2020. Comentó esa vez que volvía a la vida, a ser el que era y que creía que volvería a ser el ciclista competitivo que fue y este martes en la Vuelta a España lo comprobó.

Il y a presque un an jour pour jour, sur la première étape du Tour de Pologne 2020, Fabio Jakobsen était victime d'une énorme chute causée par Dylan Groenewegen lors d'un sprint massif. 1/2 https://t.co/V2CA8NGWOu — Vélo Stats (@Statsvelo) July 24, 2021



