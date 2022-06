El corredor Rodrigo Contreras (EPM) se impuso en la última etapa de la Vuelta a Colombia 2022, que se disputó entre Paipa y Tunja, una contrarreloj individual de 41 kilómetros, tras la que el cundinamarqués Fabio Duarte (Team Medellín) se coronó campeón.

Duarte, que en la mitad del trazado cedía más de 15 minutos, remató de forma excepcional la última parte de la prueba, se adueñó del liderato y este domingo consiguió el objetivo de obtener el triunfo final.



Tremenda remontada



De 36 años, Fabio Andrés Duarte se hizo con su segunda Vuelta, luego de haber ganado en la edición del 2019, pero este triunfo del 2022 fue mucho más interesante, por la tremenda remontada que tuvo que hacer.



Sin duda que la Vuelta que se hizo Duarte fue sensacional. En la jornada hacia Yarumal perdió tiempo, en una fuga que no fue controlada y los grandes favoritos cedieron minutos importantes.



Al día siguiente, hacia La Unión, comenzó el recorte. Fabio Duarte ganó la etapa y se tomó confianza. Luego, en la fracción hacia el Alto del Vino hizo otra sensacional jornada y se quitó de encima más de seis minutos.



El tercer gran golpe fue el viernes hacia Somondoco, cuando puso a trabajar a su equipo y Aldemar Reyes le dio una mano importante para ponerse la camiseta de líder, la que defendió hasta este domingo.



"Un regalo para el equipo Team Medellín, quienes han luchado conmigo, les debo todo. A mi familia, pues gracias. Lo más importante es que el público en Tunja me ha visto ganar dos veces", dijo el campeón.



Y agregó: "Ha sido una preparación importante, grande. Cuando perdimos todo ese tiempo no nos quedamos ahí, pensamos y decidimos recuperarlo, no nos rendimos".

Clasificaciones



Etapa

1. Rodrigo Contreras 1 h 01 min 03 s

2. Fabio Duarte a 1 min 12 s

3. Brayan Sánchez a 1 min 54 s

4. Oscar Sevilla a 2 min 24 s

5. Omar Mendoza a 2 min 48 s



General

1. Fabio Duarte 35 h 52 min 45 s

2. Hernando Bohórquez a 5 min 02 s

3. Julián Cardona a 6 min 13 s

4. Wilson Peña a 7 min 42 s

5. Marco Suesca a 8 min 20 s



