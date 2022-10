En solo cuatro años la vida del ciclista colombiano Fabián Puerta dio vueltas increíbles, tocó el cielo con las manos, pero al mismo tiempo las circunstancias lo aterrizaron y hoy vive un presente totalmente diferente, del que se enorgullece.

La fuerza de seguir adelante se la da la medalla de oro que logró en los pasados Juegos Suramericanos de Asunción, Paraguay, en la competencia que lo llevó a lo más alto, el keirin, en la que fue plata dos veces en el Mundial, 2014 y 2017, pero en la que finalmente se colgó el oro en el 2018, un año que le hizo mucho daño.



El 11 de junio del 2018 fue solicitado para un control al dopaje, al que fue convencido de que daría negativo, pero 68 días después se disponía a realizar su entrenamiento normal, abrió el correo y encontró un menaje en el que la Unión Ciclista Internacional (UCI) le confirmó que había dado positivo con la sustancia boldenona. El mundo se le vino encima.

Problemas luego del dopaje



Juró que era inocente y se refugió en su vida. Cuenta que la cabeza le dio vueltas, que no estaba preparado para un golpe tan duro como este y que no asimiló con madurez lo que estaba pasando.



“La cabeza me jugaba malas pasadas. Tuve muchas indecisiones. Mi cabeza no estaba en un buen foco. Yo nunca me retiré, nunca tomé esa decisión, pero siempre estuve más montado en la bicicleta que retirado. Así hubiera tenido la sanción inmediata no hubiera cambiado mucho” le contó a EL TIEMPO.





Puerta tuvo momentos difíciles. La sanción definitiva de la UCI se demoró mucho, solo llegó hasta el 16 de diciembre del 2020, dos años y un poco más después de la notificación, aunque el pedalista nacido en Caldas, Antioquia, el 12 de julio de 1991, asegura que eso fu lo de menos y que no lo perjudicó.



“Más que la demora de la sanción la que me perjudicó fue mi cabeza. Unos días me decía que quería seguir, correr la ruta, volver a la pista, continuar en la velocidad, en fin, no me encontraba”, contó.



Casi un año antes de que llegara la notificación tuvo uno, quizás, el momento más feliz de su vida, el nacimiento de Maximiliano, su hijo, gracias a la unión con Juliana, la hermana del velocista Fernando Gaviria, pero esa relación terminó durante esos cuatro años magros para él.

Fabián Puerta, con el oro del keirin en los pasados Juegos Suramericanos. Foto: Prensa COC

“Se juntó eso, la verdad la relación que tengo ahora con ella es de padre y madre, es lo que tenemos. Y eso me sirve, tengo que saber que lo importante es el futuro de mi hijo, porque lo es todo para mí y quiero que se sienta orgullo de su papá”, declaró.



El pedalista colombiano dice que el problema del positivo quedó atrás y asegura que es inocente, pero que dicho inconveniente lo dejó tambaleando, pues el ciclismo lo era todo en su vida y de un momento a otro se quedó sin poder pedalear.



“He trabajado la parte psicológica porque ahora no me interesa demostrar si soy o no inocente. Si me creen bien, sino, pues bien. Si me juzgan detrás de un celular, en las redes, pues allá ellos. Tengo la conciencia tranquila y ya. Fue un proceso que superé. Si usted me llama hace unos años y me tocaba el tema, seguro que le colgaba, porque me partía el corazón”, precisó.



Era tan difícil el momento que le tocó acudir a un proceso psicológico. Su cabeza le daba vueltas y vueltas, no sabía qué camino tomar. El proceso, dice, fue duro, pero lo ayudaron y salió adelante.

"Miro el pasado y me da rabia, pero era una mierda de persona". FACEBOOK

TWITTER



La familia de Carlos Ramírez Yepes, el bicicrosista colombiano doble medallista olímpico, le dio una buena mano y él lo agradece. Para Puerta el apoyo de ellos fue clave. No sabía qué hacer, qué camino tomar, si seguir entrenando, bajarse de la bicicleta definitivamente.



“Ellos me ayudaron mucho, económicamente y psicológicamente, pues no sabía qué camino coger. Tuve tiempo para estudiar, pero no lo hice, nunca le puse cuidado a eso y de un momento a otro me encontré con los brazos cruzados, tenía mucho tiempo libre y no sabía en qué utilizarlo, por eso me estaba volviendo loco”, precisó Puerta.



Siempre le gustó la fotografía, entonces, se dedicó a eso. Además, con la familia Ramírez montó una empresa de papas congeladas (JYC) y les va bien.



“Es por eso que digo que los Ramírez fueron clave, con ellos emprendí con esas dos empresas y me ha ido de la mejor manera, pero el ciclismo era lo mío, por eso nunca lo dejé”, señaló.

Duro cambio

No era fácil hablar con él. Tampoco era el más querido. Fabián Puerta era antipático, sus victorias, el verse en lo alto, lo llevó a ser así. Era el rey de la pista, nadie en Colombia le ganaba y en el mundo logró resultados importantes, pero se dio un buen golpe, el mismo que lo ayudó a madurar.



“Tengo muchos errores y cometí muchos más. El principal era que me creía la súper estrella de Hollywood del ciclismo, tenía muchos problemas de ego, en lo deportivo, en lo personal, eso fue duro. Caí en cuenta y agradecí lo que me pasó, hoy he cambiado. Miro el pasado y me da rabia, pero era una mierda de persona, estoy seguro que el Fabián Puerta de hace 4 años no es el mismo de este año”, aseguró con la misma fuerza con la que da el primer pedalazo n una final del keirin.



Mucho antes de que la sanción caducara, otra vez la cabeza comenzó a fallarle. Puerta no sabía si seguir o no, pero se decidió, tomó fuerzas y dio el ‘sí’. Sin embargo, el miedo al resultado, al qué dirán lo puso contra la pared.

Fabián Puerta, en el podio. Foto: Prensa Fedeciclismo



Pero la parte mental fue clave. El trabajo con Camilo, su psicólogo fue importante para que el medallista mundial volviera a la competencia.



“Tuve miedo de lo que iba a decir, de que me señalaran, que dijeran miren ahí el que se cayó del pedestal y no volvió a ser el mismo, pero lo superé. El ciclismo es lo que me apasiona. Dije, ‘si quedó de último, pues me va a doler, será una frustración, pero si gano, está bien, y acepté el llamado de Jhon Jaime González a la selección Colombia”, contó.



En Asunción sintió presión, era increíble que después de 4 años Jhon Jaime lo llamara, pero esa una oportunidad que no la podría perder y la aprovechó. Ese oro le cae bien, porque lo que quiere es correr la Copa de Naciones, darle puntos a Colombia y competir en los Juegos Olímpicos de París, esa es la meta principal del nuevo Fabián Puerta.

Lisandro Rengifo

Redactor de EL TIEMPO

@lisandroabel