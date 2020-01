Fabián Puerta rompió el silencio y habló de su caso con boldenona

Desde hace 17 meses, Fabián Puerta vive días momentos en su vida, tras su suspensión provisional luego de que se le encontró la sustancia boldenona en un control al dopaje.

El 13 de agosto del 2018, Puerta fue notificado por la Unión Ciclista Internacional (UCI) del resultado adverso en el examen y de su suspensión.



“No hablo inglés, pero leí lo de la suspensión. ¿Boldenona? ¿Qué es eso? Llamé con mi médico, el doctor Eduardo Contreras, y me explicó que era una sustancia que le aplicaban al ganado.. No tenía idea qué era”, dijo Puerta a Noticias Caracol.



“Era tiempo de hablar, de salir a contar lo que ha pasado, por eso lo hago. Se ha vivido un calvario en estos 17 meses. No es justo que los deportistas sigamos pagando por una sustancia que no es controlada”, señaló.



Puerta, una vez conoció el caso del tenista Robert Farah, que también fue reportado con boldenona en un examen de control al dopaje, señaló que le envió un mensaje por Instagram y le recomendó rodearse de la familia.

“Ojalá salga rápido. Sufrí depresión. No tenía ganas de mirar una bicicleta, es una frustración”, dijo Puerta.



Y agregó: “Ni el Comité Olímpico Colombiano (COC), Coldeportes, ahora Ministerio del Deporte, desde que fui notificado ni una llamada ni un correo para decirme que salí del programa de deportista apoyado. Indeportes Antioquia me ha brindado el apoyo, no me dio la espalda”.



Sobre su defensa, Puerta advirtió que no ha sido fácil y que la comunicación con la UCI no es sido constante.



“Casi que se me van las ganas de vivir con esto de la suspensión. Gracias a mi hijo estoy acá. No es fácil estar en este problema y relacionarme con la gente”, acotó.



