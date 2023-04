El estadounidense Lance Armstrong quedó marcado para siempre. Tras haber ganado en siete ocasiones el Tour de Francia, de 1999 a 2005, fue despojado de todos sus títulos tras comprobarse que se dopaba.

Lo de Armstrong empañó el desarrollo del ciclismo por aquellos años, pues su caso no fue el único. Varios pedalistas terminaron sancionados debido al descubrimiento de redes de dopaje.

Johan Bruyneel, exciclista belga, compartió pelotón con Armstrong y posteriormente fue su director deportivo en los equipos US Postal y Discovery Channel. Después dirigió al Astana. Bruynell paga una sanción de por vida por el uso de sustancias prohibidas.



Bruyneel le acaba de conceder una entrevista a HLN, un medio de su país, en el que entregó detalles de los trucos que usó para el dopaje sistemático de sus corredores, entre los que se contaba Armstrong.

Facebook Twitter Linkedin

El ciclista estadounidense Lance Armstrong, múltiple ganador del Tour de Francia, fue acusado de dopaje sistemático en 2012, motivo por el que perdió su medalla de Sydney 2000. Foto: EFE



El belga reconoció que él mismo se dopaba cuando corría y que esa experiencia le ayudó a desarrollar un plan en su equipo. “El año 1996 fue el del pico del uso de EPO. Yo corría en ese momento. También usé EPO. ¿Me arrepiento de eso? No. Yo era parte de esa generación, era entonces. Era únete o vete a casa. No es que Lance Armstrong inventara el dopaje en 1999 y que el dopaje dejara de existir en 2005”, dijo Bruyneel.



“Como ciclista, terminas en un sistema, sea cual sea el sistema. Eso solía ser dopaje, ahora es un enfoque científico”, agregó el belga, en la entrevista que fue reproducida por el diario español ABC.

¿Por qué no detectaron el dopaje con EPO en esa época?

Bruyneel aseguró que para evitar ser descubiertos había una autorregulación. “El límite era tener un hematocrito de 50. Esta fue una forma indirecta de restringir el uso de EPO. Para mí fue sencillo: me convertí en el jefe de equipo en US Postal en 1999. Yo mismo acababa de dejar de ser ciclista y sabía muy bien cómo piensa un ciclista. Siempre que algo no se pueda rastrear, se utilizará. ¿Qué hacer entonces? ¿Dejas a todos en paz, diciendo: ‘Tenemos que obtener resultados. Haz lo que quieras, pero asegúrate de que no te atrapen’? Eso es básicamente lo que se ha dicho en todas partes. Yo tenía una opinión diferente sobre el asunto. No quería dejar a los ciclistas, quería controlarlos. Por eso fijé el límite en 48 por ciento de hematocrito. Cualquiera que excediera ese límite antes de la salida sería mandado para casa”, explicó.



El extécnico de Armstrong, incluso, señaló que el método dio resultado al mostrar que, en la época, ninguno de sus corredores dio positivo y vio amenazada su salud.



“¿Me arrepiento de eso? No. Ningún ex ciclista de mi equipo podrá jamás decir que lo empujé, lo obligué o puse en riesgo su salud. Por otro lado, ningún corredor de nuestro equipo recurrió nunca al dopaje sin haberlo pedido él mismo”, aseguró.



Bruyneel se defendió asegurando que en su época de director deportivo, el dopaje estaba generalizado. “¿Transfusiones de sangre? Sí, es verdad. ¿El 'motorman' que se fue a Niza con EPO en la nevera portátil? Eso también es cierto. ¿Qué es mejor? En otros tiempos escondían la EPO en las llantas de los coches. En ese momento, entre 1999 a 2001, el sistema era el siguiente: los veinte, treinta, cuarenta y cincuenta primeros en la clasificación del Tour estaban dopados con EPO y el 90 por ciento del pelotón tomaba EPO”, insistió.



Sobre el ciclismo actual, Bruyneel considera que no existe un dopaje sistemático como en su época. “El dopaje ya no existe, o en todo caso es menor. No hay nada que ofrezca un 5-10 por ciento de ventaja. Todos juegan con las mismas reglas”, concluyó.

Facebook Twitter Linkedin

Lance Armstrong Foto: Efe. Archivo EL TIEMPO



“Me he sentido como un paria, ya no. Pero ciertamente jugó un papel. No creo que si me encontrara con el jefe del Tour, Christian Prudhomme, me saludaría. En un momento, Armstrong fue más grande que el Tour. El Tour tuvo dificultades para lidiar con eso”, agregó.



Bruyneel criticó la decisión de la organización del Tour de borrar a Armstrong como campeón. “Tratar de reescribir la historia del Tour de Francia eliminando a un siete veces ganador del palmarés, como ha hecho la ASO, es bastante ridículo. Pregúntele a sus oponentes de esa época quién fue el ganador de los Tours de 1999 a 2005. Ullrich no dirá que ganó, Basso y Klöden tampoco y Zülle y Beloki tampoco”, opinó.



DEPORTES

Más noticias de Deportes