'No descarto ver a Nairo peleando con los mejores en las grandes carreras': Unzué

El mánager del equipo Movistar, Eusebio Unzué, aseguró este lunes que no descarta ver al colombiano Nairo Quintana, que regresó al equipo español tras cinco años, luchando contra los mejores ciclistas del pelotón mundial en las grandes carreras.



(Le puede interesar: Nairo Quintana: 'No me da temor volver a la competencia')

"Aunque somos conscientes de que en la parte deportiva lo mejor de él ya haya pasado, no descarto que lo veamos peleando con los mejores en las grandes carreras", expresó Unzué, quien participó virtualmente en la rueda de prensa de presentación de Quintana como refuerzo de la escuadra española en Bogotá.

Nairo Quintana en rueda de prensa. Foto: Néstor Gómez / EL TIEMPO

El corredor de 33 años, que visitó los colores de Movistar entre 2012 y 2019, regresó al equipo con el que obtuvo los mejores logros de su carrera, que son los títulos del Giro de Italia 2014 y la Vuelta a España 2016, así como tres podios del Tour de Francia (segundo en 2013 y 2015 y tercero en 2016).



El estratega recordó que cuando Quintana salió del equipo en 2019 fue porque decidieron separar sus "vidas deportivas" ya que, "como en todo ciclo, hay que muchas veces separarse, poner una distancia" para "seguir progresando y crear desde la distancia esa necesidad de volver a encontrarse".



"Yo os puedo garantizar con esta experiencia que lleva en estos doce años en el profesionalismo va a ser líder cada día con toda seguridad. Siempre va a ser muy interesantes para todos los compañeros del equipo, incluso uno de los más beneficiados será el propio Enric Mas (jefe de filas del Movistar)", expresó Unzué.



A renglón seguido agregó: "Hemos rescatado todos -Colombia, Movistar y el ciclismo- a un gran tipo que ha sido durante 12 años capaz de generar ilusiones cada día y que de ninguna manera podía dejar el ciclismo".



"Pienso que está ahora de vuelta y justamente donde debe estar y espero que de todo esto nadie nos vayamos a arrepentir de nada", apostilló. Tras su marcha de Movistar, Quintana fichó por el Arkea-Samsic y su paso por la escuadra francesa entre 2020 y 2022 fue discreto, disputando únicamente de las grandes rondas el Tour de Francia. Su mejor resultado, en esos tres años, fue un cuarto puesto en la Vuelta a Cataluña en 2022 y un quinto en la París-Niza también de ese año.

El colombiano ha pasado todo 2023 sin correr en la estructura de un equipo porque en 2022, un día antes de arrancar la Vuelta a España notificaron al Arkea que había dado positivo por tramadol en el Tour. Por eso fue descalificado de la ronda gala, en la que había terminado sexto, pero no sancionado. El pasado sábado, después de un año sin correr en un equipo, se anunció el regreso de Nairo al Movistar Team.



EFE

