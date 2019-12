Exjefe de Nairo en el Movistar lo vuelve polvo

El mánager del Movistar Team, Eusebio Unzué, habló sobre cómo afrontará la nueva temporada con la ausencia de grandes figuras como Nairo Quintana. Dejó polémicas declaraciones sobre la partida del colombiano que ahora llegó al Arkea.

En una entrevista con 'El Confidencial', Unzué fue franco al explicar por qué Nairo salió del Movistar Team.



"Nos ha dado una solidez buenísima. Allá donde ibas con él sabías que era un hombre con capacidad de obtener resultados. Transmitía tranquilidad, sobre todo cuando la carrera picaba para arriba porque era un gran escalador. Hace unos años marcaba la diferencia en la montaña. La lucha contra el crono le apartó de cosas mayores, pero siempre las estuvo acariciando. No está con nosotros porque creemos que su momento para pelear por las grandes generales pasó, no por otra cosa”, dijo.

Eusebio Unzue, director del Movistar Team. Foto: EFE

Además, Unzué afirmó sobre el colombiano: "Ha sido un hombre clave, nos ha permitido durante cinco años soñar con una victoria en el Tour. Estuvo en 2013 y 2015 muy cerca de conseguirlo, pero ha tenido la mala suerte de toparse en esta década con Chris Froome. Cuando ves lo que ha supuesto para un país como el suyo… sentirnos partícipes del renacer del ciclismo latinoamericano es muy gratificante”.



Por otro lado, el exjefe de Nairo fue consultado por si hubo individualismo en el equipo en el último Tour, y dijo: "El único momento en el que me enfadé mucho fue la penúltima etapa en Val Thorens. Teníamos la oportunidad de acercar a Valverde a la altura de Nibali. Estoy seguro que hubiera ganado esa etapa con la colaboración de Mikel y Nairo, pero desgraciadamente no resultó. A Alejandro le faltó decisión en los kilómetros finales, debería haberles dicho: 'Oye, tirad que voy bien y puedo ganar'. No lo hizo y creo que en ese momento era imprescindible haberlo hecho. Por respeto, por lo que sea, no lo pidió".



Incluso, fue consultado por las rivalidades en el Movistar. "En el Tourmalet ya vimos que Nairo no estaba para disputar la carrera, vimos su debilidad".



Y a la consulta sobre si Nairo no ayudó a Landa, Eusebio reconoció: "Es cierto. No fue un detalle de compañeros. La actitud tiene que estar siempre por encima de todo y, desde luego, Nairo aquel día no la tuvo. Tenía que haber echado una mano, por mínima que fuera, para darle un respiro a Mikel. Es obvio y en las cámaras se vio. Lo que sí te digo es que estas cosas no fueron determinantes para que ninguno de ellos esté ya en el equipo. Rivalidades en Movistar ha habido muchas. Tuvimos la de Induráin y 'Perico' en su momento, también la de 'El Chava' y Olano... a nosotros todo esto nos pasa porque no siempre tenemos un líder claro. Insisto, prefiero que no lo haya. Me gusta jugármela a varias cartas en vez de a una".



DEPORTES