¡Se asomó la montaña! Los colombianos salvaron el día en el Tour

La etapa 12 del Tour de Francia se disputó sobre 218 kilómetros entre Chauvigny y Sarran, la más extensa de este año, con cuatro premios de montaña, con uno de segunda categoría que es bonificable y fue ganada por Marc Hirschie, mientras que Primoz Roglic conservó el liderato y Egan Bernal sigue de segundo, Nairo Quintana es Rigoberto Urán, sexto; Miguel López, noveno.



(Le puede interesar: Nairo Quintana insiste en la posible alianza de colombianos)



La jornada comenzó agitada con intentos de escapadas. Luis León Sánchez, Imanol Erviti y Nils Politt logran sacar alguna ventaja. Luego se les unió Max Walscheid. Más adelante llegaron Kasper Asgreen y Mathieu Burgaudeau.





El lote no los dejó ir, los controló, solo tuvieron 2 minutos 55 de diferencia y fueron cazados en la última parte de la fracción.



Marc Solerse fue en punta, pero vinieron contraatques: De Marchi, Max Schachmann, Kanma, Herrada, Jungels, pero el grupo principal no dio muchas garantías.



Marc Hirschi, el corredor de Sunweb que el domingo pasado también se volvó y llegó a definir la jornada con Roglic, Bernal y Pogacar, volvió a intentarlo, se escapó y llegó a tener 2 minutos 03 segundos sobre el lote.



(Lea también: Bradley Wiggins no ve nada fácil el Tour para Egan Bernal)



Cuando faltaba 0 km para el final, se movió Julian Alaphilippe, en busca de ir por el puntero y del grupo de Soler.



Hirschi se mantuvo en la punta en busca de su victoria. Tiene 22 años y trataba de conseguir su primer triunfo en el Tour de Francia.



La felicidad de Hirschi y del Sunweb no tiene comparación, tras la victoria del suizo en la etapa 12 del Tour, en la que la general no tuvo cambios sustanciales.



Este viernes la etapa terminará en alto, luego de 191 kilómetros, entre Chatel Guyon y Puy Mary, con siete pasos montañosos, el último de ellos en la meta y de primera categoría.



DEPORTES