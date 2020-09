Las cinco conclusiones de la primera llegada en alto del Tour

Primoz Roglic dio el primer golpe, tras la victoria en la cuarta etapa del Tour de Francia, disputada este martes entre Sisteron y la estación de esquí de Orcières-Merlette, de 160 kilómetros, en la que Julian Alaphilippe sigue de líder y el mejor colombiano fue Nairo Quintana, cuarto. Acá están las conclusiones.

1. Roglic, el que es. La jornada dio para mucho, la verdad. Si vemos lo que pasó, si se analiza la general, pues es claro que los grandes favoritos siguen ahí, en solo 17 segundos. Nadie se salió del molde.



El triunfo de Primoz Roglic es un golpe, pero no un nocaut. Se sabía que el ritmo que impondría el Jumbo Visma al final sería infernal, que era imposible salir y así pasó.



Roglic esperó hasta el final. Corrió cómodo, aprovechó la estrategia defensiva de su escuadra y fue a la ofensiva al final para adjudicarse la victoria, muy parecido a lo que hizo en el Criterium Dauphiné.



Si bien la victoria es buena por lo que llena de confianza, pues hoy, tras la cuarta etapa, no hay nada asegurado, nadie sabe cómo va a terminar el Tour en la tercera semana, pero sí es claro que Roglic responde al favoritismo y que su equipo, igualmente, hace gala de ser la más fuerte.



Le tiene cuatro segundos a Tadej Pogacar, que también 'habló duro', cinco a Guillaume Martin y 10 al resto, nada para preocuparse hasta el momento. Hoy, el Tour se corre como quieren Roglic y el Jumbo, hay que ver en los días que vienen.

Tadej Pogacar, favorito al título del Tour de Francia. Foto: EFE



2. Nairo y Egan, en la jugada. En cuanto a los colombianos como Egan Bernal y Nairo Quintana, pues fueron víctimas del fuerte ritmo que impidió un ataque. El boyacense fue el mejor ubicado y Bernal llegó un poco más atrás, pero no era una llegada propicia para ninguno de los dos.



Egan se vio pegado a la rueda de Roglic, quien lo derrotó como en el Dauphiné, mientras que Nairo, que se volvió a ver solo, aguantó y terminó cerca, pero nadie sacó diferencias sobre ellos.



Es el mismo tema para Miguel Ángel López, Esteban Chaves y Rigoberto Urán, que llegaron en el grupo, sin perder tiempo y se vieron bien, aguantando el paso. Sergio Higuita se quedó, ya cede 45 segundos en la general. Daniel Martínez no está, no se ha podido recuperar de la caída y llegó atrás.



3. ¿Y los otros? En la misma línea de Bernal, Nairo, López, Chaves y Urán quedan Tadej Adam Yates, hibaut Pinot, Romain Bardet, quienes no cedieron terreno, están en los 17 segundos que les lleva Alaphilippe.



Es la misma diferencia que la mayoría de los favoritos al título. Ellos también sienten el golpe de Roglic, pero a su favor hay que decir que nada ha pasado, que Jumbo Visma se encargó de que nadie les hiciera daño.



Pogacar se ve bien, es el líder de los jóvenes, está a cuatro segundos de Roglic y a 11 de Alaphilippe. Sin duda, Pogacar es otro dolor de cabeza para Egan en la lucha por el título. Yates muestra la cara y Pinot aguantó, a pesar de los dolores que tiene en su cuerpo, tras el golpe que se dio en la primera etapa. Con la cuarta etapa, pues nadie ha perdido la opción, hablando de los favoritos, por lo que el Tour queda mucho más abierto.



Se esperaba que alguno cediera terreno, que perdiera segundos, pero eso no ocurrió y la opción de ganar el Tour para ellos sigue latente.

Nairo Quintana, el mejor colombiano en la cuarta etapa del Tour. Foto: EFE



4. El líder. No había por qué pensar que Alaphilippe perdería el liderato. El francés mantuvo su regularidad, puso a su equipo a trabajar para buscar la captura de los fugados y así fue. Tuvo la opción de rematar y buscar el triunfo, pero Roglic fue el más fuerte de todos.



Alaphilippe defendió su camiseta amarilla, su liderato y eso le garantiza mantenerlo, al menos, hasta la etapa 13, cuando el Tour tenga su segunda llegada en alto. De acá en adelante será controlar las fugas, un desgaste que no se sabe si le pasará factura en los próximos días, pero eso ya lo vivió el año pasado, cuando lideró la general por 14 días.



5. Los que no van. Alejandro Valverde, Enric Mas, Emanuel Buchmaan y Ríchard Carapaz perdieron tiempo. Valverde y Mas son los líderes del Movistar, pero no están y no estarán en la disputa del Tour.



Buchmann, que terminó de cuarto en el Tour del 2019 ganado por Bernal, fue el perjudicado al perder la rueda y caer en la general a 26 segundos. Esa es la misma diferencia en la que quedó Mas, pero Valverde y Carapaz fueron los más perjudicados, porque quedaron a 46 s de Alaphilippe.

