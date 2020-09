EN VIVO: siga el minuto a minuto de la etapa 15 del Tour

Se disputa la etapa 15 del Tour de Francia este domingo, clave para saber la condición de los principales hombre de la general, entre Lyon y el Grand Colombier, meta de fuera de categoría, y luego de 174 kilómetros.

KM 5: comienzan los ataques y el primero que se mueve es Julian Alaphilippe.



KM 14: caída de Sergio Higuita. El colombiano vuelve al pelotón.



KM 17: otra vez se cae Higuita. Y lo logra llegar al grupo. Pierde más de un minuto.



KM 20: la fuga no cuaja. Nadie puede salir del grupo por el fuerte ritmo. Higuita no llega.



KM 28: Kévin Ledanois, Simon Geschke, Matteo Trentin, Niccolo Bonifazio, Michael Gogl y Pierre Rolland logran sacar ventaja en la punta.



KM 40: retiro de Higuita. El colombiano no pudo más y se bajó de la bicicleta. No pudo terminar su primer Tour.



KM 47: caída de Ríchard Carapaz, pero el ecuatoriano vuelve el grupo.