Urán fue claro: ‘también me caí y vamos a ver cómo estoy’

Una etapa llena de zozobra se vivió en los primeros pedalazos del Tour de Francia. Caída tras caída en la que los ciclistas colombianos no pudieron eludir este peligro. Nairo Quintana, Miguel Ángel López y Rigoberto Urán se fueron al suelo.

Precisamente Urán analizó lo que fue una etapa muy complicada y dejó en el aíre su estado de salud, luego de caerse cerca de la meta. “Veremos cómo estoy”, le dijo a Win Sports.



Le puede interesar: (¡Mala suerte! La caída de Nairo en la primera etapa del Tour).



Análisis de la etapa. Mucho peligro, la verdad que la bicicleta se resbalaba mucho, pero la verdad que es el Tour de Francia y más en un mes diferente.



Clima. No se esperaba esto, pero sabíamos que era un circuito complicado con las bajadas, más de c100 corredores nos caímos y no era solo de llevar la bicicleta, sino que con este piso así se hace complicado.



También lea: (Egan, Nairo y Urán la sacan barata en el duro arranque del Tour)





Última bajada. Se habló y se trató de hacer la bajada neutralizada y aíun así cuatro corredores se fueron al suelo, entre ellos López, había mucho peligro. Y luego debajo de la pancarta de los últimos 3 km se cayeron y también me tocó a mí, así que vamos a ver cómo estoy.



Etapa dos. Mañana (domingo) será una etapa diferente, con montaña, esperemos a ver qué pasa con el tiempo, porque puede ser importante.



DEPORTES