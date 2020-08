Un accidentado 'Supermán' López dio un parte de tranquilidad

Miguel Ángel López fue el ciclista que más asustó a Colombia en el inicio del Tour de Francia. El ciclista boyacense sufrío una caída y un choque contra una señal de tránsito, que provocó golpes en su cuerpo. Sin embargo, el mismo corredor dio un parte de tranquilidad.

Análisis del día. La etapa de hoy la hemos visto todos: bastantes caídas, el recorrido era un poco peligroso, los descensos, luego la pintura, muchos pasos de cebra antes de meta y había mucha tensión. La lluvia hacía que todo el mundo fuera al suelo.



Caída. A mí en el último giro, yendo hacia meta, se me ha resbalado la rueda trasero, pero afortunadamente estamos bien. No hay nada de qué lamentarse, pudo haber sido peor, porque hemos visto que me iba contra el muro y una señal de tránsito.



Futuro. Al final hemos llegado a meta y habrá que recuperar. Mañana (domingo) será un nuevo día y lo importante es que no nos hemos hecho mayor cosa.



