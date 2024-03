'Estoy completo': Nairo Quintana sobre su accidente y abandono en la Vuelta a Cataluña

No fueron buenas las sensaciones que dejó el pedalista colombiano Nairo Quintana en la Vuelta a Cataluña, en lo que fue su regreso a una competencia en el viejo continente tras más de un año y medio de ausencia: su última carrera fue el Tour de Francia 2022, en la que arrojó un resultado adverso por la sustancia de tramadol.

El pedalista de 34 años de edad llegó a Cataluña con todas las ilusiones de hacer un buen papel en una carrera en la que el superfavorito era el esloveno Tadej Pogacar que a la postre terminó dando cátedra ganando cuatro etapas de siete y conquistando el título.

Nairo Quintana Foto:César Melgarejo 7 tomada del video Compartir

Sin embargo, el 'Cóndor' no pudo seguir la rueda de los favoritos y acusó un problema de salud antes de la sexta etapa, la prueba reina.

"El equipo, en general, ha estado muy bien, batalladores, buscando entrar al podio. Las condiciones del equipo han sido buenas. Sin embargo, estos árboles que vemos de fondo son los que más me han alterado y despertado la alergia. El viernes tuve una crisis muy grande, así que espero recuperarme y seguir apoyando", explicó.

En el desarrollo de la fracción de 154 kilómetros con cinco pasos montañosos: uno de tercera, otro de segunda, uno más de fuera de categoría y dos de primera, el último de ellos en la meta, Nairo se cayó encendiendo las alarmas de su equipo el Movistar Team y de la afición.

Pero como un guerrero en batalla, se levantó y culminó la fracción en la que perdió 14 minutos y 34 segundos con el líder de la competencia. Al final, el equipo anunció que Quintana estaba en buen estado de salud y solo sufrió unos raspones.

"Nairo Quintana tras cruzar la línea de meta, con herida y golpe en la rodilla a causa de la caída sufrida en el pelotón", señaló el equipo telefónico, dando un parte de tranquilidad para los aficionados del boyacense.

La historia se repitió este domingo en la prueba de 145,3 kilómetros disputada en Barcelona, Nairo Quintana perdió el equilibrio en su bicicleta y se cayó al suelo, a pesar del golpe se pudo levantar por sus propios medios, pero no continuó la etapa y se subió al carro de su equipo abandonando la Vuelta a Cataluña.

Nairo Quintana. Foto:Tomada del video Compartir

Apenas fueron raspones, por fortuna, y estoy completo, bien

Horas después de la caída, decidió explicar qué pasó en la carrera y la razón de su abandono: "Finalmente, hemos terminado la Vuelta a Cataluña. No he culminado el circuito, ya que se cayó un corredor al frente y no pude librarlo, terminando en el suelo, nuevamente. El sábado me caí y hoy (domingo) otra vez pasó. Pero bueno, apenas fueron raspones, por fortuna, y estoy completo, bien. Seguimos la preparación para las próximas carreras", aclaró.

Nairo no acusó importantes complicaciones de salud y anunció que se va a preparar la Vuelta al País Vasco que va a comenzar el lunes 1 de abril, allí espera tener mejor suerte que en Cataluña. "Nos vemos en el País Vasco".

DEPORTES