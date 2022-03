Cada vez que en la casa-finca de los Herrera Marín se escuchaba la marcha de los guerrilleros que azotaban la región de la vereda La Mina, en jurisdicción del municipio antioqueño de Argelia, Octavio Jesús Herrera Montoya y Faneri Marín Navarro corrían a esconder a Estefanía, Caterine y a Dani Mauricio, sus nietos.

Los nervios y el temor se apoderaban de la gente de la región y ellos no se escaparon de eso. No se sabe cuántas veces ocurrió, la cuenta la perdió hace rato. En los armarios, debajo de las camas, en algún espacio de la cocina iban a parar los niños, que corrían peligro de ser reclutados a la fuerza por las Farc.



Estefanía evadió, gracias a sus abuelos, cargar un fusil, largas caminatas, enfrentamientos de los guerrilleros con el Ejército y los paramilitares y, de paso, la muerte.



La hoy ciclista, que el domingo se coronó campeona de la Vuelta al Tolima y tiene la opción de ir a competir al Giro de Italia, tenía pavor cuando se daba cuenta de que el grupo guerrillero estaba cerca.



Vivía con los abuelos porque María, su mama, y quien los llevó a Argelia cuando Estefanía tenía meses de nacida, no trabajaba, y su papá, John Jairo, nunca estuvo a su lado.



Había que librarse, como fuera, de que los encontraran, pues ni solo se sabía que serían obligados a combatir, sino que las mujeres reclutadas eran abusadas sexualmente y luego obligadas a abortar.



Estefanía vivió en carne propia, al lado de su familia, el horror de la guerra, el peligro, la desesperación y la angustia cuando de frente se encontraba con los guerrilleros, quienes sin piedad levantaban las armas, las cargaban y disparaban indiscriminadamente contra la población.



Aunque Octavio y Faneri contaron con la fortuna de que nunca los guerrilleros encontraron a sus nietos, pues no era difícil que en cualquier momento el grupo subversivo llegara a la escuela La Estrella, obligaran a los alumnos y a las profesoras a salir al patio y los interrogaran.

“Llegaba Karina y preguntaba si alguien había visto al Ejército o a los ‘paras’. Si alguien lo negaba no se la perdonaban, de una lo mataban, en frente de nosotros. Y si no se querían ir a la guerrilla el final era el mismo. Fueron momentos muy fuertes, duros, difíciles de olvidar”, recordó Stefanía, la pedalista del equipo Colombia Tierra de Atletas.



“Vi muchos asesinatos, demasiados. Fui testigo de cómo mataban familias completas. A ellos no les importaba nada, la tarea era aniquilarlos. A los jóvenes se los llevaban; por fortuna, en mi familia nunca caímos en el reclutamiento, pero nos cansamos de eso y tuvimos que abandonar el campo”, contó en medio de lágrimas.

Estefanía Herrera, pedalista colombiana. Foto: Fedeciclismo



Es que no había tranquilidad y la situación en la finca no era la mejor. Su mamá nunca trabajó y los niños eran criados por los abuelos, quienes cultivaban caña, café, maíz y panela, pero los recursos eran pocos.



“Nos tocaba ayudar. Estudiábamos y me encargaba de ordeñar la vaca que teníamos, no le teníamos nombre, pero me acuerdo que era lo que hacíamos. Me gustaba desde esa época el ciclismo, quería una bicicleta, pero no había plata, escaseaba. Mi mamá no podía comprármela, no teníamos dinero para la comida ahora sí para una bicicleta”, contó.

Arrancar de cero

Por lo anterior, tomaron la decisión de abandonar la región. A los 12 años Estefanía agarró una maleta y con Caterine, su mamá, y abuelos cogieron un bus con rumbo a Medellín, ciudad en la que había nacido el 31 de mayo de 1994.



“Estaba uno tranquilo en la escuela o en la finca y de un momento a otro comenzaban los tiroteos, los bombardeos. Los helicópteros sobrevolaban y soltaban ráfagas de metralleta y en tierra la guerrilla respondía. A nosotros, en medio del fuego cruzado, nos tocaba escondernos, nos tirábamos al piso, pero eran momentos bien difíciles, vivíamos con la muerte”, declaró Estefanía, quien recordó que cuando abandonaron la finca su mamá le dejó a Dani Mauricio a una tía.



Sabían que no podían regresar; si lo hacían, lo más seguro era que la guerrilla los buscara, los encontrara y los matara.

Estefanía y su familia entraron a formar parte de la estadística oficial que advierte que entre 1997 y 2010 en Argelia se desplazaron 14.769 personas, más del 70 por ciento de la población, y unos 5.661 campesinos nunca retornaron al municipio, según datos de la alcaldía local. Poco duraron los abuelos en Medellín. Corriendo el riesgo de que los mataran, regresaron a la finca, pero el resto se quedó bajo unas condiciones que no eran las mejores.



Tenían que pagar un arriendo que valía 150.000 pesos. Sin embargo, no se dieron por vencidas. Sabían que dar un paso hacia atrás sería revivir el horror de la guerra y eso era lo que querían evitar.



Caterine era vendedora de productos naturales, de té verde, mientras que Estefanía se ganaba la vida vendiendo incienso. “Ella tenía 15 años y yo, 12. No fue fácil, pero debíamos de conseguir lo del arriendo, que era mucha plata. Mi mamá tampoco aguantó y volvió a la finca”, precisó.



La primera bicicleta



El ciclismo siempre estuvo en su mente. Y en Medellín, pues una región de ciclistas, era un poco más fácil conseguir una bicicleta y montar. Estefanía reunió un dinero y se compró una de hierro, antigua. Lo primero que hizo fue pintarla de rosado y marcarla, por un lado con su nombre, y al otro, con el apellido.



Alguna vez, cuando iba en bicicleta, un señor se le acercó. Ella recuerda que se llamaba Gustavo, pero no sabe cuál es el apellido. Él le dijo que tenía un club, que la invitaba a unirse, pues se le veía el talento. Estefanía aceptó, pero lo tomó como un hobbie.



“Fui al velódromo y el DT de Antioquia, Benjamín Laverde, me vio montando por la parte de debajo de la pista y me dijo que tenía buena cadencia. Me emocioné. Bajó una bicicleta de pista, la monté, me gustó y comencé como juvenil”, recuerda.



En medio de las dificultades tuvo un novio y de esa unión nació Julio César, quien hoy tiene 10 años. Él es su impulso y a veces piensa que el haber sido madre tan joven (a los 16 años) le sirvió para madurar.



“Con Julio, la vida tomó otro rumbo. El papá no me ayuda, tampoco la familia, pero el niño los visita, es que quiero que sepa que tiene familia”, indicó.



Las informaciones desde Argelia no eran las mejores. Octavio y Faneri seguían con vida, aunque acosados por la guerrilla, pero Estefanía y Caterine recibieron una mala noticia: María, su mamá, entró al mundo de las drogas.

“Se me hizo todo muy difícil. Ese tema de mi mamá me dio duro. Verla en ese estado no es fácil para nosotros. Ella está en su casa, pero vive en malas condiciones. Le pagamos un centro de rehabilitación en Rionegro, salió bien, pero volvió al pueblo y está en las mismas. Hablo con ella y cuando necesita llamo a una tienda y le pago un mercado, pero no deja ese mal camino”, indicó Estefanía.



En medio de los problemas, del ciclismo y del trabajo no dejó de estudiar. Estefanía validó el bachillerato en el Instituto Porfirio Barba Jacob. Comenzó a estudiar inglés, pero los entrenamientos, viajes y concentraciones le impidieron seguir.



Ha estado en equipos como Coldeportes-Claro, Coldeportes-Zenú y hoy el Colombia Tierra de Atletas.



“Estar en un equipo profesional me da el sustento necesario para mantener a mi hijo, para su estudio, para que coma bien, algo que en la finca no hicimos. Trato de darle lo que no tuve y hacer lo que no hicieron por mí. No quiero que él pase por esas cosas por las que pasé”, dijo.



Su carrera ha sido exitosa. Lo que era un hobbie se convirtió en su profesión y orgullosa habla de los títulos de la Clásica de Marinilla y del Tour femenino (2018).



Ha sido medallista de bronce en los nacionales de ruta del 2019. En el 2020 se colgó el oro en la persecución por equipos y el bronce en la individual en el nacional de pista. Consiguió el tercer puesto en la contrarreloj individual de los últimos Juegos Nacionales y fue plata en los nacionales del 2018.



Colombia Tierra de Aletas se convirtió en el primer equipo del país en ser invitado al Giro de Italia, hoy por hoy la carrera femenina más importante del mundo, y Estefanía sabe que es una buena opción para figurar.

El Giro se disputará del 6 y el 29 de mayo y allí estarán las mejores del mundo. Entre ellas, Estefanía, quien hace un alto en el camino, recuerda los duros años en Argelia y compara con lo que es su vida hoy.



Sus abuelos vendieron la finca y volvieron a Medellín. Octavio vive en un hogar en el que le tratan una enfermedad cerebral y Faneri, en una casa cercana.



Estefanía tiene su vida hecha. Lucha a diario encima de la bicicleta para sacar adelante a Julio César. Ve la vida de otra manera, disfruta de sus triunfos y se enorgullece de Caterine, quien tiene dos hijos y estudia medicina, de Sebastián Afanador, su novio, quien es gerente comercial de Oquendo Shop, y de Dani Mauricio, que se gana la vida en un cultivo de flores.



“Recuerdo tantas cosas malas que es imposible borrarlo todo, pero ya todo ha pasado. No es fácil pasar la página y tal vez mi mamá sigue en las drogas porque no ha podido superar todos esos problemas”, agregó Estefanía, la ciclista campeona que le huyó a la guerrilla.



