Análisis: las opciones de Chaves para ganar la Vuelta a Cataluña

Esteban Chaves no se había ido, seguía en el ciclismo, pero no con la alegría que siempre había reflejado, expresado, pero hoy la vida le ha dado la oportunidad de volver a celebrar una victoria, tras la conseguida en la cuarta etapa de la Vuelta a Cataluña, en el tramo entre Ripoll con Port Ainé, sobre 166 kilómetros, en la que el británico Adam Yates se ratificó en el liderato.

Era una llegada en alto, de esas que tanto le favorecen y partió a cinco kilómetros de la meta, llegó a tener una diferencia a su favor de 28 segundos, la manejó y a pesar de que el grupo le respiró en la nuca en los últimos metros logró imponerse y lanzar ese grito de tranquilidad.



La victoria le sabía a gloria. No conseguía un triunfo en el World Tour, la máxima categoría del ciclismo en el mundo, desde aquel 31 de mayo del 2019, cuando levantó los brazos en la fracción 19 del Giro de Italia.



Tuvo que pasar un año y nueve meses para que volviera a celebrar un triunfo parcial, el noveno de su carrera en la élite de la competencia y el 16 en las competencias de la Unión Ciclista Internacional (UCI).



Ganar la etapa le presenta al ciclista colombiano confianza, seguridad y para su equipo, el BikeEchange, el primer triunfo en el WT y el segundo de la temporada.



De 31 años, el bogotano afrontó este 2021 en busca de saber su real condición y en su primera carrera confirma que está bien, que sigue en franca recuperación y que ese sexto lugar de la general actual a un minuto 04 segundos de Yates es como si tuviera la camiseta de líder.



Chaves, como el resto de los participantes, tiene opciones de ganar la carrera, pero no se ve fácil, pues no solo Yates se ve en excelente condición, sino que Ineos ha opuesto a tres de sus hombres en los tres primeros puestos de la general, con el segundo lugar de Richie Porte y el tercero de Geraint Thomas, una victoria que no está asegurada, pero sí en el bolsillo.

Faltan tres etapas para el final de la carrera, pero no son las ideales para Chaves, no terminan en alta montaña, por lo que ve disminuidas las ocasiones de lanzar un feroz ataque en busca de subir posiciones en la general.



Nairo Quintana, a pesar de su problema viral, sigue en carrera, fue noveno en la jornada y es 12 de la general, lo que dice a las claras que se sigue manteniendo en la élite, sin importar la condición de salud.



Hoy, quinta jornada, entre La Pobla de Segur y Manresa, de 201 kilómetros, con dos premios de montaña, uno de tercera y el otro de primera categoría, este último a 27 km de la llegada, pero lo clave es que Chaves volvió a la victoria y que con lo que ha hecho es más que suficiente.

