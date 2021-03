Chaves y Nairo sortearon un día difícil en la Vuelta a Cataluña

Peter Sagan se impuso en la sexta etapa de la Vuelta a Cataluña, que se llevó a cabo este sábado entre Tarragona y Mataró, de 193 kilómetros, en la que Adam Yates defendió el liderato y los colombianos Esteban Chaves y Nairo Quintana sortearon el día complicado y Juan Sebastián Molano fue tercero.

La figura del día la protagonizó otro pedalista colombiano: Hárold Tejada, corredor del Astana, quien se escapó con Mattias Skjelmose, Matej Mohoric y Dmitry Strakhov, quienes tomaron la delantera.



Los fugados llegaron a tener casi los cuatro minutos de ventaja, pero a medida de que la ruta se acortaba y los kilómetros a la meta disminuían, pues el lote principal forzó el paso y la renta bajó.



Los cuatro que lideraban la fracción se opusieron de acuerdo para ir en busca de la mayor diferencia posible, con el objetivo de llegar a definir el triunfo parcial, pero no fue así.



A falta de 60 kilómetros, el grupo principal ya los tenía a 2 minutos 48 segundos.



Cuando entraron al circuito de Cataluña de Fórmula 1 la diferencia era de solo 59 segundos. El grupo venía en busca de la cacería.



Strakhov lo intentó en solitario, pero su diferencia no era la mejor. El lote tenía al fugado a solo 26 segundos y a 23 km de la meta.



y a los 18 km de la llegada el lote estaba compacto. Luego lo intentaron varios ciclistas, pero no fue posible.



La carrera termina este domingo con el tradicional circuito en Barcelona de 133 kilómetros.



