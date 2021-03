Esteban Chaves: así superó los dolorosos para vivir los gozosos

Esteban Chaves se había borrado de los primeros lugares de las clasificaciones generales de las carreras de ciclismo. Los últimos tres años para él fueron duros, de mucho sufrimiento, tiempo durante el que tuvo que superar problemas de salud y luego no encontraba el golpe de pedal que lo llevó a ser podio en la Vuelta a España, en el Giro de Italia y a ganar el Giro de Lombardía.

Chaves sufrió, pero no perdió su norte. El apoyo de su familia y de su equipo, que siempre creyeron en él, fue clave para recuperar la forma física, deportiva y psicológica y meterse en la pelea de una general de una carrera importante.



La victoria el jueves pasado en el etapa de la Vuelta a Cataluña entre Ripoll con Port Ainé, sobre 166 kilómetros, y el segundo puesto en la del miércoles, cuando escoltó al líder y quien se coronará campeón hoy, Adam Yates, dice a las claras que ha vuelto a ser el ciclista alegre y ganador.



Todo comenzó en el 2017. Venía de ser segundo en el Giro detrás de Vincenzo Nibali un año antes y de ocupar la tercera casilla en la Vuelta a España, ganada por Nairo Quintana y en la que Chris Froome fue segundo.



El bogotano tuvo un problema en la rodilla derecha, que lo alejó de las carreteras por cuatro meses. Volvió en el Criterium Dauphiné, luego fue al Tour de Francia y la Vuelta a España, pero su 2017 fue para olvidar.



Al año siguiente ganó etapa en el Etna, en el Giro de Italia, pero se vino abajo en la segunda semana, terminó de ‘milagro’, pero sin saber por qué su rendimiento bajó tanto. Se sometió a exámenes y se confirmó que sufría de mononucleosis, una infección que genera cansancio. Chaves no lo podía creer, otra vez la salud le jugaba una mala pasada.



Su recuperación fue lenta, pero complicada. Volvió a la competencia luego de nueve

sufridos meses, pero su forma se perdió.



“Confiamos siempre en él. Es un corredor en el que hemos depositado la confianza. Los momentos fueron difíciles y cuando eso termina hay un gran problema, recuperar el tiempo que se perdió. Tiene mucha motivación ahora, porque venía de años en los que aprendió a pesar de todo lo malo que le pasó”, le dijo Vittorio Algeri a EL TIEMPO, uno de los entrenadores del equipo BikeEchange.



Y agregó: “El problema estaba en su cabeza. Tenía muchos inconvenientes luego de la mononucleosis, pero a pesar de todo no andaba. No fue fácil sacarlo de ahí, recuperarle al nivel. Casi gana el Giro y se vino abajo, fueron años complicados, pero siempre tuvo un respaldo en nosotros”.

Una lesión de rodilla en 2017 y una mononucleosis en 2018 afectaron la carrera de Chaves. Sin embargo, el año pasado ganó la sexta etapa del Giro de Italia (foto). Foto: AFP / Archivo EL TIEMPO

No era el mismo corredor de antes, el que se escapaba en la montaña y obtenía victorias. Volvió al Giro de Italia y triunfó en la etapa 19, pero de ahí en adelante nada. Chaves no volvió a ser el mismo, los triunfos se perdieron y regresaron un año y nueve meses después, cuando el jueves, otra vez, lanzó el grito de batalla, tras superar los dolorosos y vibrar con los gozosos.



“Ha buscado la carretera. Vemos un comienzo prometedor en él. Es su primera prueba del 2021 ganó etapa y se termina bien en la general, eso es una buena señal”, comentó el DT.



Para Algeri, por la ida de Adam Yates y el actual nivel que se le ve, Chaves podría recuperar el liderato en la escuadra, que busca corredores para luchar por la general del Giro, Tour y Vuelta.



“Todo depende de su condición. Nos hace falta Adam, es un líder menos, pero queremos que Chaves vuelva a ocupar ese puesto para ir fuerte en las grandes. No sabemos para dónde irá. Simon (Yates) puede ir al Giro y Esteban, como líder al Tour”, sentenció el técnico.



Hoy, Esteban Chaves deberá de terminar en la sexta casilla de la general de Cataluña, pero tuvieron que pasar cuatro años, dos meses y seis días para que volviera a hacer un ‘top’ 10 de una competencia importante.



