La Vuelta a España entra en su segunda semana y los ciclistas colombianos esperan mejorar sus posiciones en la clasificación general, pues su actuación no ha sido la mejor.

Remco Evenepoel es el líder de la carrera y los pedalistas del país no hacen una presentación acorde de la historia de Colombia en esa carrera.



Llegaron con mucha expectativa y por ahora el mejor es Miguel Ángel López, que ha tratado de minimizar pérdidas en la primera parte de la competencia.

La propuesta



Por ese bajo nivel, algunos, como Esteban Chaves, pues señalan que no están conformes con su figuración en esta Vuelta.



Chaves llegó a tratar de pelear una etapa y entrar entre los 10, pero no ha sido así, no ha respondido y cede en la general más de 37 minutos.



El ciclista bogotano hace su participación número siete, pero está lejos de su quinto puesto en el 2015 y del tercero un año después, cuando ganó Nairo Quintana.



“Puse mucho esfuerzo para venir aquí (...) A mitad de temporada, todo pintaba muy bien y estaba muy emocionado por la Vuelta. Era como si todo estuviera fuera del camino, y yo estaba en una carretera, pero estos últimos días sufrí”, dijo el corredor de 32 años.



Y Abrego: “No es sólo físico, mentalmente es decepcionante. He estado en estas situaciones antes, y sé cómo es, pero aún duele. Siento que decepcioné al equipo”.



Chaves, además, fue podio del Giro de Italia del 2016, pero las lesiones lo han tenido al margen de una buena figuración últimamente.



El corredor salió con una perla, una insólita propuesta que repercutió en el lote en el día de descanso.



“Realmente quiero devolverle el dinero al equipo. Veo lo duro que trabaja todo el mundo. Todos dan el 100%m por ciento. Por mi parte, seguiré empujando, seguiré creyendo y seguiré sonriendo”, precisó.



