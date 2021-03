Sin mentiras: nadie daba un peso por Chaves, Nairo y Urán en Cataluña

Terminó una Vuelta a Cataluña con el título para el británico Adam Yates, el primero con el Ineos, y con un sabor de boca bueno para el ciclismo colombiano, por la recuperación de Esteban Chaves y el camino correcto en el que van Nairo Quintana y Rigoberto Urán.

Se esperaba menos de los colombianos por las circunstancias. Chaves venía de tres años de altibajos, en los que fueron más las noticias malas que las buenas, pero el título de la montaña, el triunfo en la etapa del jueves con llegada en Port Ainé y el primer lugar de la clasificación de puntos del más regular de la carrera dicen, a las claras, que los malos momentos quedaron atrás. ¿Quién daba algo por él antes del arranque de la carrera?



El bogotano, del equipo BikeExchange, puede darse por bien servido, en su primera competencia del año logra dos clasificaciones, se impuso en la jornada reina y en la otra llegada en alto escolta al campeón y, de paso, se acomodó de sexto en la general.



Chaves afronta una nueva vida, una nueva temporada en la que los objetivos serán más fuertes, pues al lado de Simon Yates serán los dos líderes de la escuadra.



Nairo cumplió y con más de lo esperado. Llegó a Cataluña arrastrando una gripa que trajo de Tirreno Adriático, pero sorteó ese gran problema. En las etapas importantes, de las montañas, llegó con los favoritos, aguantó y terminó en la casilla 14, pero porque la contrarreloj no fue la mejor para él y cedió terreno.



Dijo que este año no había podido hacer trabajos al reloj y por eso el mal resultado.

Quintana se da por bien servido.



En esta primera parte de su temporada terminó de 19 en el Trofeo de Laigueglia y en Industria &Artigianato fue cuarto. Llegó a Tirreno Adriático, allí podía haber hecho una buena prueba, estaba dentro de los cinco mejores, pero el clima no lo dejó y terminó de 12.



Nairo se ve bien, tras la operación de las rodillas después del Tour de Francia. Sí, no obtuvo victorias, no se subió al podio, pero es que no competía desde hace cinco meses y hasta finales de diciembre volvió a montar en bicicleta.

Esteban Chaves, el día que ganó la etapa en Cataluña. Foto: EFE

Urán, de los tres, es el que más atrás viene. Fue su segunda competencia del año, no pudo tomar parte en el UAE Tour por el nacimiento de su hija, Carlota, pero en Cataluña estuvo en dos fugas y eso le da la opción de seguir en ascenso.



Hay que destacar a Santiago Buitrago: hace su segundo año con el Barhain y fue el mejor de su equipo y ya puede tener un peso mayor en la escuadra.



Juan Sebastián Molano fue tercero en el embalaje del sábado que ganó Peter Sagan, Andrés Ardila sigue aprendiendo y Diego Camargo hizo su primera carrera en el World Tour, tras ganar el año pasado la Vuelta a Colombia y la Vuelta de la Juventud.



Lisandro Rengifo

Redactor de EL TIEMPO

@lisandroabel