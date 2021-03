¡Esteban Chaves, tremenda victoria de etapa en la Vuelta a Cataluña!

Esteban Chaves se impuso en la cuarta etapa de la Vuelta a Cataluña, que se llevó a cabo este jueves, tramo que unió a Ripoll con Port Ainé, siobre 166 kilómetros, con tres premios de montaña, el último de ellos en la meta, tras la que Adam Yates siguió de líder.

La etapa fue muy complicada, así lo determinaba el terreno y el trazado, pues los dos últimos pasos montañosos fueron de fuera de categoría.



Los movimientos no se hicieron esperar en el lote y se formó una gran fuga, que llevó el peso de la jornada.



Y en la escapada estuvo el colombiano Rigoberto Urán, que no tiene opciones de luchar por la clasificación general.



A Urán lo acompañaron Antwan Tolhoek (Team Jumbo Visma), Sergio Samitier, Antonio Pedrero (Team Movistar),Thomas de Gendt (Team Lotto Soudal), Clement Champiussin(Team AG2R Citroen),Joe Dombrowski (Team Emiratos Árabes Unidos), Juan López (Team Trek Segafredo), Lennard Kamna (Team Bora Hansgrohe), Louis Meintjes (Team Intermarch Wanty Gobert), Vallter Attila (Team Groupama FDJ).



A medida de que de la etapa llegaba a su final el lote del líder apuró el paso y la diferencia bajó: a 18 km de la meta la renta de los punteros era de 2 min 17 s.



Kamna era el puntero, pero el grupo lo arropó a falta de 14 kilómetros para la llegada, cuando la montaña era la reina. Steven Kruisjwijk fue el primero que lo intentó en el grupo de los favoritos, pero fue alcanzado metros más adelante.



Ineos era el equipo que llevaba el paso, resguardando al líder, Yates, ayudado por Richie Porte y Ríchard Carapaz, quienes eran sus coequiperos.



Chaves intentó escaparse a falta de siete kilómetros para la meta y abrió hueco, demostrando que retoma la confianza.



El ciclista colombiano no era un peligro para la general, pues ocupaba la novena casilla a un minuto 21 segundos de Yates.



Enric Mas, el corredor del Movistar, salió de grupo e Ineos siguió a su paso. A 3 km de la meta, Chaves mantenía 20 segundos de diferencia.



El pedalista bogotano entró al kilómetros final con ventaja de 18 segundos y buscó el triunfo. Nairo iba en el lote principal.



Al final, gran victoria de Chaves y de Colombia en la competencia.



Este viernes se llevará a cabo la quinta etapa entre La Pobla de Segur y Manresa, de 201 kilómetros, con dos premios de monta,a uno de tercera y el otro de primera categoría, este último a 27 km de la llegada.



