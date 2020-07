Esteban Chaves, preseleccionado por su equipo al Tour de Francia

El británico Adam Yates, el español Mikel Nieve y el colombiano Esteban Chaves han sido incluidos en la prelista del Mitchelton Scott para el Tour de Francia, mientras que Simon Yates será el líder de la formación en el Giro.

La formación australiana apostará por Adam Yates como hombre para la general en el Tour, con una segunda opción en Esteban Chaves y la experiencia como gregario de Mikel Nieve.



El objetivo será buscar etapas y plaza en el podio. "Después del éxito del año pasado, queremos perseguir victorias en el Tour de Francia. Tuvimos un estilo agresivo en las carreras del año pasado y queremos continuar en esa línea este año", señaló Matt White, director deportivo.



El equipo está realizando entrenamientos en algunas etapas del Tour, y una de las conclusiones es la exigencia del recorrido desde el principio, que no será solo un escenario propicio para los velocistas.



"La diferencia este año, comenzando en el sur de Francia, es que es una primera semana exigente, con montaña, y no es solo para los velocistas. No habrá relajación la primera semana en la primera, y cuando salgamos de los Pirineos en la etapa 10, el Tour será más agresivo y habrá más posibilidades de que las escapadas lleguen a meta. La general tendrá una primera selección", dijo.



Para el Tour de Francia, el Mitchelton cuenta con Jack Bauer, Sam Bewley, Brent Bookwalter, Esteban Chaves, Alex Edmondson, Tsgabu Gramy, Daryl Impey, Chris Juul-Jensen, Luka Mezgec, Mikel Nieve y Adam Yates.



Para White los equipos más fuertes serán el Ineos y Lotto-Jumbo, pero considera que habrá oportunidades y "solo tienes que elegir los momentos correctos".



Para el Giro de Italia (del 3 al 25 de octubre) la selección de corredores está compuesta por Edoardo Affini, Brent Bookwalter, Jack Haig, Lucas Hamilton, Michael Hepburn, Damien Howson, Chris Juul-Jensen, Cameron Meyer, Nick Schultz, Simon Yates y Andrey Zeits.



En la carrera rosa el objetivo no es otro que la victoria con Simon Yates, líder en 2019 durante 13 días y finalmente clasificado en el octavo lugar.



"El enfoque para nosotros en el Giro de Italia será apoyar a Simon Yates lo mejor posible y finalmente tratar de ganar la carrera", afirmó.



Para White, "el Giro de Italia es la carrera grande más exigente físicamente, por lo que tener un equipo fuerte a tu alrededor sin duda hace la diferencia".



"El equipo que enviaremos será sólido y estoy seguro de que Simon tendrá un gran apoyo en todas las facetas de las carreras", dijo.



EFE