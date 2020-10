Chaves volvió a arrancar bien, ¿se mantendrá hasta el final?

Esteban Chaves tuvo un excelente arranque en la Vuelta a España. La primera etapa le dejó buenos dividendos, pues en la subida final de 5,3 km con rampas hasta del 13 por ciento de inclinación estuvo con los favoritos, los que dominó Primoz Roglic, ganador de etapa y líder en el tramo entre Irún y Arrate.

Chaves acabó de cuarto en la jornada y está en la general a 11 segundos del esloveno, que dominó a Ríchard Carapaz, su más temido rival por la general, en una jornada en la que perdieron opciones de optar por el título Alejandro Valverde, Thibaut Pinot, Daniel Martínez, que se cayó y en la subida final perdió la rueda, Chris Froome, que tampoco aguantó el ritmo de los principales hombres, y Alexander Vlasov.





Se ve en buen momento el líder del equipo Mitchelton Scott y confirma que en los arranques de las competencias de tres semanas está adelante.



Sin embargo, la estadística dice que Chaves no termina bien las carreras, no tiene una buena segunda ni tercera semana, pero en esta ocasión tiene una buena oportunidad para zafarse de ese rol y recuperar el buen remate de las competencias.



En la Vuelta a España del 2017, Chaves terminó la primera semana en el segundo puesto de la general, a solo cuatro segundos de Froome. En la segunda semana acabó de cuarto, a 47 s de su compatriota Miguel Ángel López, pero al finalizar la carrera fue 11 a 16 min 46 s del británico, a la postre campeón.



Al año siguiente le pasó en el Giro de Italia. Esteban Chaves tuvo un buen comienzo, ganó la etapa en el Etna, en un 1-2 recordado para su escuadra con Simon ates, quien fue líder.



El ciclista bogotano terminó la primera parte del Giro en la tercera casilla con el mismo tiempo de Pinot, segundo, y Yates, primero.



La labor de gregario le hizo perder la opción de pelear por la general y el finalizar la segunda semana ya cedía con Yates 29 minutos 15 segundos. Al final, terminó esa carrera en el puesto 72 a 3 horas 21 minutos 31 segundos.



Si bien lo hecho por él en la jornada de ayer en la Vuelta ilusiona, pues el mismo Chaves se encargó de poner en claro su momento.



“La subida fue dura. Había la condición, pero no es la del ciento por ciento. Tengo que ir en progreso. Respondí a lo cambios de ritmo y eso me deja tranquilo”, indicó l corredor de 30 años.



Y agregó: “Roglic fue fuerte, minimizamos las pérdidas en la primera etapa. Las opciones son buenas y en la segunda etapa habrá movimientos”, indicó.



La segunda etapa de este martes es una buena prueba para Chaves, pues tendrá tres pasos de montaña, dos de tercera y uno de primera, este último a 17 kilómetros de la meta.

El París Saint-Germain, vigente subcampeón de la Liga de Campeones, inició este martes con una derrota por 2-1 su andadura en la presente edición de la máxima competición continental frente al Manchester United, en un partido con mucho espectáculo. El equipo que dirige Ole Gunnar Solskjaer abrió las hostilidades con un gol de penal, al segundo intento, de Bruno Fernandes (23). El conjunto local empató tras el descanso gracias a un remate de cabeza en propia puerta de Anthony Martial (55). La igualada dio paso a los mejores minutos del partido, con las dos escuadras volcadas sobre el área contraria, hasta que Marcus Rashford conectó un gran zurdazo (87) que le entregó los tres puntos a los mancunianos. El París SG prolonga su particular maldición con el United luego de su eliminación en octavos de final de la 'Champions' 2018-2019, cuando los 'Diablos Rojos' eliminaron a los parisinos en el partido de vuelta pese al 2-0 en contra que encajaron en Old Trafford. El Manchester United finaliza esta primera fecha como segundo de la llave H con tres puntos, los mismos que el RB Leipzig, quien derrotó a la misma hora, pero por 2-0, al turco Basaksehir. gh/dr AFP



