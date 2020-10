Esteban Chaves es cuarto, pero no se mete mentiras

Esteban Chaves tuvo un excelente arranque en la Vuelta a España. La primera etapa para él dejó buenos dividendos, pues en la subida final de 5,3 km con rampas hasta del 13 por ciento de inclinación estuvo con los favoritos, los que dominó Primoz Roglic, ganador de etapa y líder.

Chaves acabó de cuarto y está en la general a 11 segundos del esloveno, que dominó a Ríchard Carapaz, su más temido rival por la general.



El ciclista colombiano del Mitchelton Scott fue claro. Aunque su jornada fue buena no se mete mentiras.



“La subida fue dura. Había la condición, pero no es del ciento por ciento. Tengo que ir en progreso. Respondí a lo cambios de ritmo y eso me deja tranquilo”, indicó el corredor de 30 años.



Y agregó: “Roglic fue fuerte, minimizamos las pérdidas en la primera etapa. Las opciones son buenas y en la segunda etapa habrá movimientos”.



