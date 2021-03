'No tenía nada que perder y mucho que ganar': Chaves

Esteban Chaves se impuso en la cuarta etapa de la Vuelta a Cataluña, que se llevó a cabo este jueves, tramo que unió a Ripoll con Port Ainé, sobre 166 kilómetros, con tres premios de montaña, el último de ellos en la meta, tras la que Adam Yates siguió de líder.

"Nunca había empezado una temporada con buenas sensaciones y con un triunfo. Es la primera victoria del equipo. Hemos trabajado duro, venimos de unos meses y años bastantes difíciles y el equipo me ha ayudado mucho" dijo el ganador.



Le puede interesar: (Así van las clasificaciones de la Vuelta a Cataluña, tras la etapa 4)



Y agregó: "La etapa la conocía. Vivo acá en Andorra, al final quise probar. No tenía nada que perder y mucho que ganar. Había viento de cara, era un riesgo, pero tenía buenas piernas y lo demostré con este triunfo".



Chaves se vistió de ganador, como no lo hacía desde el Giro de Italia del 2019, cuando se impuso en la etapa entre Treviso y San Martino di Castrozza, de 151 kilómetros, el 31 de mayo



"Volver a sentirse ganador da confianza, se sabe que el trabajo da sus frutos y ganar siempre es especial y bonito", precisó.





Deportes