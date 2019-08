Esteban Chaves llega con mucha confianza a la Vuelta a España

El colombiano Esteban Chaves, tercer clasificado de La Vuelta en 2016, afrontará la próxima edición de la ronda española con el convencimiento de que "el recorrido es realmente bueno" para ciclistas como él.

El corredor del equipo Mitchelton-Scott recordó que "normalmente La Vuelta se adapta muy bien" a sus características, puesto que le gusta "el calor", y apuntó que su preparación en Colombia ha sido "buena".



"Ahora tengo muchas ganas de competir", dijo en declaraciones facilitadas por su equipo. Pese a la ausencia del británico Simon Yates, que no defenderá el título logrado en 2018, Esteban Chaves puso en valor a los siete compañeros que le acompañarán en la ronda española entre el 24 de agosto y el 15 de septiembre.



"Tenemos un grupo realmente agradable. Sin duda, Mikel Nieve está en buena forma. Es un corredor realmente increíble, muy profesional y siempre tiene un buen rendimiento. También vimos a los muchachos en el Tour de Polonia. Luka Mezgec estuvo muy rápido. En La Vuelta los esprints son un poco diferentes y creo que son buenos para él", destacó.



Chaves señaló asimismo que a él puede favorecerle la etapa de Andorra, donde vivió durante mucho tiempo, y consideró que la contrarreloj individual tiene "suficientes subidas" como para que el colombiano pueda disfrutarla.



"La Vuelta es una carrera que me ha tratado bien desde 2014. Fue mi primera gran vuelta. Estoy emocionado de comenzar a competir. Espero que, por todo el trabajo que hemos puesto, La Vuelta sea buena y eso es lo que me emociona", sentenció.



