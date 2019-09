¿Cuáles son las opciones de Colombia en la ruta élite del Mundial?

Colombia disputará este domingo la prueba de fondo élite del Mundial de Ciclismo en Yorkshire, Reino Unido, sobre 284 kilómetros, pero aunque el equipo tiene corredores de categoría los expertos advirtieron que las opciones de ganar una medalla no son altas.

La nómina la integran Nairo Quintana, Carlos Betancur, Esteban Chaves, Sebastián Henao, Álvaro Hodeg y Daniel Martínez, un grupo duro, pero que, según los consultados, el recorrido no les conviene.



“El trazado no es óptimo para ellos. Egan Bernal hizo bien al anunciar que no correría, pues es un recorrido para hombres de clásicas como los corredores de Holanda y Bélgica”, señaló el extécnico de ciclismo, Álvaro Pino.



Betancur es un corredor que es importante en las pruebas de un día, pero no es claro que pueda estar adelante.



“No veo una estrategia clara para Colombia. No tiene ciclistas para estos tramos. Tal vez Betancur, que deberá meterse en una fuga, intentar estar atento a los movimientos para jugársela así”, agregó Pino.



La competencia constará de unos repechos fuertes en la primera parte, dos puertos complicados, y en el circuito final se presentan ondulaciones, pero no verdaderas subidas.



“No lo veo fácil, al contrario, es bien complicado que se haga algo. Hodeg es un ciclista rápido, pero no lo veo porque no debe aguantar las primeras subidas, que son bien duras. Lo que es claro es que los colombianos no deben trabajar”, declaró Pino.



“Fernando Gaviria no correrá y él hubiera sido una buena opción, porque domina las carreras de un día. Era una buena alternativa”, sentenció el español.



Giuseppe Martinelli es uno de los técnicos del Astana y coincide con Pino en que la competencia es para hombres expertos en las clásicas.

No veo que tengan mucha opción los ciclistas colombianos, el tramo no es para sus características, no termina en alto FACEBOOK

“Hemos visto bien a Sergio Higuita, cuarto en la Sub-23 el viernes, pero en la élite todo es bien distinto. No veo que tengan mucha opción los ciclistas colombianos, el tramo no es para sus características, no termina en alto”, le dijo Martinelli a EL TIEMPO.



Y agregó: “Betancur es un corredor fuerte, pero es irregular. Deben tener dos o tres ciclistas que le hagan el trabajo sucio y él esté atento para meterse en una fuga y probar. El tema acá es que esta clase de competencias las dominan los equipos grandes, los seleccionados favoritos y el resto se debe limitar a buscar una sorpresa”, señaló el DT.



Martinelli piensa que Hodeg es un buen ciclista, pero le será complicado llegar a la definición de las medallas porque será un Mundial que no lo definirán los embaladores clásicos, que pelean en los metros finales.



“Michael Matthews es rápido, pero es un corredor distinto a los embaladores clásicos, porque es mucho más fuerte. Creo que unos 10 0 15 ciclistas llegará a definir las medallas. Los 50 kilómetros finales serán duros por el desgaste”, dijo Martinelli.



Álvaro Mejía fue cuarto en el Mundial de ruta de 1991. Ha sido el colombiano que más cerca ha estado del podio mundialista y advirtió que hay que ahorrar fuerzas para el final.

Carlos Betancur Foto: Archivo / EL TIEMPO



“Si se puede hacer algo, pues lo clave está en ir resguardados, en que los favoritos lleven el ritmo y meterse en la fuga que es. Betancur se sabe defender, pero no puede gastar como sus demás rivales”, indicó Mejía.



“De cierta manera favorece porque en la primera parte hay ascenso, pero luego en el circuito las opciones se los llevan otros. Nairo, Chaves y Betancur pueden hacer algo, pero el grupo debe tener dos o tres ciclistas que trabajen”, agregó el exciclista.



“Hodeg es inteligente, pero creo que Colombia debe busca una fórmula de intentar lanzar a alguien en una fuga y Betancur es el indicado. Si llega, debe de economizar fuerzas”, precisó Álvaro Mejía.



Para tener aspiraciones de alto considero que hay que identificar el trabajo y la estrategia de los demás. Julian Alaphilippe, Alejandro Valverde, Van der Poel son referentes. Estar cerca de ellos y no gastar sería ideal”, analizó el ahora médico.



