Luego del retiro del belga Remco Evenepoel por covid-19, el Giro de Italia toma un nuevo camino y este martes arranca la segunda semana de competencia, centrado en varios duelos y cuyo principal protagonista será Primoz Roglic.

Evenepeol se impuso en la contrarreloj del domingo pasado, peroh oras más tarde se retirpó de la competencia, al dar positivo por el covid-19, que es el otro gran enemigo del pelotón.

Estas son las claves del 'nuevo' Giro, en el que los colombianos también tienen khco que decir.

1. Una carrera más interesante

Que se haya ido Remco Evenepoel por covid-19 deja más abierta la carrera. Tampoco es el acabose. Sí, es una gran baja, mostraba súper condiciones, pero que no esté deja el Giro más interesante, pues ahora hay más candidatos en la lucha por el título y nadie tiene que guardarse nada. Ya no hay que esperar a ver qué migajas dejaba el belga y Primoz Roglic, pues esa pelea, por el momento, se aplazó.

2. Roglic es el favorito, pero…

La ida de Evenepoel le abre las puertas a Roglic, que no ha estado tan fino en la primera semana y afronta esta segunda parte como el favorito. A su favor tiene que ya no tendrá como rival al belga y que eso le baja un poco la presión. No ha estado tan bien en las dos cronos y ha hecho trabajos en altura en montaña, esa será su fortaleza. Tiene la oportunidad de oro de, por fin, ganar el Giro, pero no la tendrá fácil.

3. Los Ineos llevan mucho peligro

Con la nueva general, Ineos es el equipo que debe poner contra la pared a Roglic. Cuenta con Geraint Thomas, primero en la general, y tiene a Tao Geoghegan en la tercera casilla y a solo cinco segundos de su compañero. ¿Quién será el líder? Una pregunta sin respuesta, pero es claro que los británicos tienen a dos hombres fuertes para luchar por el título y son los únicos que le pueden dar la pela.

¿Y los demás a qué juegan?

Analizamos la nueva clasificación general, y si bien hay gente cerca de Thomas, Roglic y Geoghegan, no parece que los Joao Almeida, Andreas Leknessund y Alexsandr Vlasov, por nombrar a los tres más cercanos, tengan algo que hacer frente a ellos. Sin embargo, no hay que olvidarse de que en el Giro todos los días pasa algo, es una carrera sorpresa, y que el covid-19 sigue rondando por el pelotón.

5. Colombia, en manos de Buitrago

El retiro de Rigoberto Urán no hace más sino confirmar que el ciclismo colombiano en la prueba está supeditado a lo que haga Santiago Buitrago, quien era la carta desde antes del comienzo. La tercera semana, la de la gran montaña, será clave para él, pero no hay que descartar a Einer Rubio, un ciclista que ya ha madurado, gran escalador y que puede dar uno que otro resultado positivo en los finales en alto.

