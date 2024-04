'Está siendo un infierno': papá de Jonas Vingegaard y su drama tras el accidente del campeón

El mundo del ciclismo sigue a la espera de recibir buenas noticias sobre el estado de salud del bicampeón del Tour de Francia, Jonas Vingegaard, quien sufrió un grave accidente en la Vuelta al País Vasco y tuvo varias fracturas.

Luego de su caída en la etapa 4 de la Vuelta al País Vasco, Vingegaard sufrió fracturas en la clavícula, en dos costillas y tuvo una contusión pulmonar, por lo que su participación en el Tour de Francia.

El problema de los pulmones lo podría dejar por fuera de la carrera gala a menos de 80 días de su inicio. El danés de 27 años de edad fue operado a principio de esta semana en el Hospital de Txagorritxu, en Vitoria y fue ingresado a una unidad de cuidados intensivos.

"Sería casi imposible llegar al 100% al Tour", afirmó al Diario As el doctor Pablo Marcos de la Torre, quien sentenció que está prácticamente descartada la participación del actual campeón en el Tour de Francia por los cortos plazos que hay para una recuperación y para retomar su estado físico.

Drama de la familia de Vingegaard

Desde su traslado al hospital en un helicóptero, poca ha sido la información que se ha obtenido sobre el estado de salud de Jonas Vingegard, lo único claro es que está en la clínica tras ser operado.

Claus Vingegaard, papá del bicampeón, mostró su preocupación por el estado de su hijo y habló del drama que está viviendo con su esposa, ya que no le dan información clara desde la caída en la Vuelta al País Vasco.

“Está siendo un infierno para nosotros. Ha pasado una semana de su caída y mi esposa y yo aún no hemos sabido nada de Jonas. Aún no hemos podido hablar con él ni con su esposa ni con el equipo. No sé cómo es posible esto”, dijo al diario danés Ekstra Bladet.

La única persona que está con el campeón en la clínica es su esposa Trine Marie, quien tampoco se ha pronunciado. Claus explicó que la única vía para conocer noticias de su hijo es a través de los medios de comunicación, el equipo Visma-Lease a Bike tampoco entrega información.

“Solo sabemos lo que leemos en los medios. No es que no queramos ir a visitarle en España pero creo que, de momento, no debemos hacerlo, solo recibimos actualizaciones menores”, finalizó.

