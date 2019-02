El patrocinio de Colombia para el Sky es solo una especulación

El técnico del equipo Sky, quien maneja el grupo en el Tour Colombia 2.1, Nicolás Portal, dijo que hablar sobre la posibilidad de que el Gobierno colombiano patrocine a la infraestructura británica en el 2020 es pura especulación.

“No sabemos nada. De pronto es algo bueno. Estaremos orgullosos si esto puede funcionar. No lo sé, es una especulación lo que se diga”, señaló Portal.

La semana pasada, el mánager del equipo, David Brailsford, se reunió con el presidente de Colombia, Iván Duque, para proponerle la opción de que patrocinara la escuadra desde el 2020. En la cita estuvo acompañado por Rigoberto Urán y Ernesto Lucena, director de Coldeportes.



“Tenemos toda la atención puesta en las carreras, pero no hay nada, no hay noticia. Trabajamos solo para competir”, agregó Portal.



Este jueves se informó que Ecopetrol sería la empresa que tendría alguna opción de apoyar económicamente al equipo, que desde el año pasado supo que desde finales del 2019 no seguiría recibiendo el patrocinio de Sky.



De igual manera se conoció que la escuadra tendría licencia colombiana, pero por lo que dice Portal, el tema no está bien claro.



Lisandro Rengifo

Enviado especial

@LisandroAbel