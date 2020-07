Botero, la mejor colombiana en la Vuelta a Navarra

Al día siguiente de ganar la Emakumeen Nafarroako Klasikoa, la neerlandesa Annemiek van Vleuten, del Mitchelton-Scott, se impuso también en la Clásica Femenina Navarra, disputada sobre 122,9 kilómetros con salida y meta en Pamplona, en la que la mejor colombiana fue Érika Botero, casilla 34 a 11 minutos 49 segundos.

La actual campeona del mundo de fondo en carretera volvió a ganar en solitario, esta vez por delante de dos italianas, Elisa Longo (Trek-Segafredo), segunda a 1:14, y Maria Giulia Confalonieri (Cera Tizit-WNT), tercera a 2:06.



Lanzó su ataque definitivo a falta de 20 kilómetros. Con un trazado con las subidas a los Muros de Olaverri, Tiebas, Biurrun, Tirapu, Artajona, Obanos, Galar y el Alto de El Perdón, el recorrido de 122,9 kilómetros tenía la salida y la llegada en Pamplona, donde ha estado presente el pentacampeón del Tour de Francia y exciclista navarro Miguel Induráin, junto a la consejera de Deportes de Navarra, Rebeca Esnaola.



La prueba se desarrolló con normalidad tras la polémica del jueves cuando se celebró la Emakumeen Nafarroako Klasikoa entre Pamplona y Lekunberri sin la participación a última hora del equipo CCC-Liv, en el que milita la doble campeona olímpica y triple campeona mundial neerlandesa Marianne Vos, que no tomó la salida por entender que "los riesgos de salud son demasiado grandes".



Sin embargo, desde la organización defendieron las medidas adoptadas, que incluían un test PCR a todos los equipos inscritos, de forma que quien no lo presentó no pudo participar.



Van Vleuten ha ganado las cuatro últimas carreras que ha disputado: el Mundial de Harrogate (Reino Unido), la Omloop Het Nieuwsblad y estas dos carreras navarras. La neerlandesa también estará el domingo en la Durango-Durango Emakumeen Saria.



Carolina Upegui fue otra de las colombianas que terminó la carrera, lo hizo en la casilla 51 a 15 minutos un segundo de la ganadora.

EFE