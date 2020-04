Equipo de Urán pone en jaque a la organización del Tour

Jonathan Vaughters, el que manda en el equipo Education First en el cual militan los colombianos Rigoberto Urán, Sergio Higuita y Daniel Martínez, se puso serio y habló de las opciones de ir a competir al Tour de Francia.

Vaughters señaló que la organización de la carrera adopte “medidas de atenuación” para evitar riesgos convincentes antes del inicio de la mítica competición.



"Sería probablemente una buena idea que los corredores fueran puestos en cuarentena antes de la salida", sugirió Vaughters, que no comprende el rechazo a la disputa de un Tour sin público en vivo.

"Sé que no seguiría la tradición, pero me parece una buena opción porque eso reduce los riesgos. No quiero que esa opción sea descartada. Si yo fuera uno de ellos (los organizadores), consideraría eso como una opción seria", señaló.



La empresa organizadora del evento (Amaury Sport Organisation, ASO) anunció el miércoles, tras reunirse con la Unión Ciclista Internacional (UCI) y representantes de los equipos y los corredores, aplazar el Tour de Francia dos meses.



Se debía correr del 27 de junio al 19 de julio, pero la pandemia del nuevo coronavirus ha hecho que se retrase ahora y se haya reprogramado del 29 de agosto al 20 de septiembre, esperando que para entonces la situación sea mejor.



"La actitud de ASO parece ser que es como siempre se ha hecho o no será, lo que me parece una especie de cerrazón por su parte. Es mejor tomar medidas suplementarias que no tener carrera", concluyó Vaughters.



