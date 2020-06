Se acabó la novela del equipo de Esteban Chaves

GreenEdge, estructura del equipo World Tour Mitchelton Scott, ha decidido no continuar su relación con Manuela Fundación, la entidad española radicada en Granada que, según el anuncio hecho por las dos partes el pasado 12 de junio, se iba a hacer cargo desde ahora del equipo australiano.

"Después de una cuidadosa consideración, GreenEDGE Cycling ha informado hoy al Señor Francisco Huertas, propietario de Manuela Fundación, que no procederá a los acuerdos establecidos el 5 de junio de 2020", señala una nota de GreenEdge. Según explica la formación austral, el compromiso inicial ha quedado roto.



"Sentimos una fuerte conexión inicial con el Sr. Francisco Huertas, después del anuncio inicial del viernes, hemos concluido que la relación no continuará. Le deseamos a Francisco Huertas y a la Manuela Fundación todo lo mejor para el futuro ", explica el fundador y director del equipo, Gerry Ryan.



En el futuro, los equipos de hombres y mujeres de GreenEDGE Cycling volverán a competir el próximo mes bajo el estandarte Mitchelton-SCOTT existente, con una estructura financiera y técnica totalmente respaldada por Ryan.



"La crisis global del COVID-19 ha planteado muchos desafíos nuevos, pero nuestro enfoque principal sigue siendo nuestros atletas de clase mundial y nuestro personal de apoyo".



Esta situación incluirá "un retorno a los salarios completos para todos los corredores y el personal una vez que el World Tour comience a competir de agosto, y un compromiso con el año 2021 mientras", dice, "buscamos un patrocinio adecuado".



"Creemos en este equipo y en las personas y la cultura que lo han hecho tan exitoso en los últimos ocho años. Nuestros corredores han sido inspiradores en su compromiso y motivación en lo que ha sido una temporada incierta, y nuestro personal leal y decidido a proporcionar el mejor servicio posible en lo que será un final de año ocupado y desafiante. No podemos esperar para volver a la carretera y comenzar a ganar más carreras ", concluye la nota.



