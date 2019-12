La mala noticia que recibió Esteban Chaves y su equipo 

La comisión de licencias de la Unión Ciclista Internacional (UCI) dio a conocer este martes el listado oficial de los equipos que disputarán el World Tour en el 2020.

La gran sorpresa es que el equipo del colombiano Esteban Chaves , el MItchelton-Scott, no recibió en esta instancia el aval.



La comisión de licencias evalúa los documentos que pasó el equipo, y una vez tenga la decisión la comunicará.





Equipos:

AG2R LA MONDIALE (ALM – FRA)

ASTANA PRO TEAM (AST – KAZ)

BAHRAIN – MCLAREN (TBM – BRN)

BORA – HANSGROHE (BOH – GER)

CCC TEAM (CCC – POL)

COFIDIS (COF – FRA) – new UCI WorldTeam

DECEUNINCK – QUICK – STEP (DQT – BEL)

EF EDUCATION FIRST (EF1 – USA)

GROUPAMA – FDJ (GFC – FRA)

ISRAEL CYCLING ACADEMY (ICA – ISR)

LOTTO SOUDAL (LTS – BEL)

MOVISTAR TEAM (MOV – ESP)

NTT PRO CYCLING TEAM (NTT – RSA)

TEAM INEOS (INS – GBR)

TEAM JUMBO – VISMA (TJV – NED)

TEAM SUNWEB (SUN – GER)

TREK – SEGAFREDO (TFS – USA)

UAE TEAM EMIRATES (UAD – UAE).





DEPORTES