Extraña prohibición de un equipo a sus ciclistas

El mánager general del equipo de ciclismo Lotto Soudal, John Lelangue, señaló al periódico holandés, Het Nieuwsblad, que la escuadra les prohibió a sus ciclistas consumir bebidas alcohólicas después de las carreras.

Bien se sabe que las escuadras celebran las victorias con una cerveza, una copa de vino u otras bebidas, pero el Lotto Soudal se puso serio en ese tema.



"La medida se aplica en muchas compañías. Es parte de la forma de vivir juntos. La mayoría del personal también pensó que era una buena idea", precisó Lelangue.



Y agregó: “Seguimos siendo un equipo amigable, pero sin alcohol. Beber café juntos también es bueno".



La medida afecta no solo a los ciclistas, también caen en la misma bolsa, técnicos, mecánicos, médicos, masajistas y demás integrantes de la plantilla.



Hace un año, Kevin De Weert, entrenador del equipo, fue suspendido por un incidente que derivó del alcohol antes de la Vuelta a España, aunque Lelangue dijo que ese tema no había influido en la nueva decisión.



“No tiene absolutamente nada que ver con ese incidente. Ya teníamos un código de conducta, y ahora lo he ajustado un poco por razones de seguridad. Casi todos los miembros del personal tienen que conducir un automóvil a ciertas horas del día. Entonces parece mejor prohibir el alcohol. El castigo también es blanco y negro en el código de conducta, que todos firmaron, pero sigue siendo interno", precisó Lelangue.



