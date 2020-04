Equipo de ciclismo suspende la mayoría de los contratos

El equipo de ciclismo CCC se vio obligado a tomar decisiones drásticas en cuanto a los contratos del personal, debido a la crisis económica que se vive por la pandemia del coronavirus.

La misma escuadra advirtió en un comunicado que se vio obligada "a suspender la mayoría de los contratos del personal de apoyo del equipo debido a la pandemia de Covid-19 en curso, mientras que todos los salarios de los ciclistas se reducirán considerablemente durante el resto de la temporada", advirtió.



Y agregó: "Para permitir que el equipo opere a un nivel mínimo durante el período que no sea de carrera, un número muy pequeño de personal de apoyo mantendrá sus funciones. El presidente del equipo CCC, Jim Ochowicz, dijo que el equipo se vio obligado a tomar estas medidas con la esperanza de que las carreras se reanuden este año".



“La decisión de hacer recortes generalizados ha sido un proceso doloroso y uno que no previmos ni siquiera hace unas semanas. Las implicaciones económicas de la pandemia de Covid-19 han tenido un efecto drástico en los negocios para nuestro patrocinador principal CCC y, al igual que otros equipos profesionales de ciclismo, ahora nos enfrentamos a una falta de flujo de efectivo debido a reducciones imprevistas en nuestros patrocinios. Este aspecto de nuestro negocio está más allá de nuestro control", precisó Ochowicz.



"Sabemos que no habrá carreras hasta junio como muy pronto, pero la situación está en constante evolución y en este momento, solo podemos actuar a corto plazo. Para tener el presupuesto para competir en caso de que la temporada comience nuevamente, hemos tenido que suspender temporalmente a todo el personal menos a un puñado y reducir en gran medida los salarios de los pasajeros. Tan pronto como se puedan reanudar las carreras, esperamos estar en condiciones de restablecer la mayor cantidad de personal de apoyo posible y reevaluar nuestro presupuesto ”, acotó el Presidente.



“Este es un momento difícil para todos y continuaremos representando a nuestros patrocinadores y fanáticos lo mejor que podamos mientras esperamos con ansias volver a lo que nos encanta hacer; carreras de bicicletas Haremos todo lo posible para mantener al equipo en funcionamiento durante este período y esperamos recuperarnos una vez que la situación de Covid-19 mejore", declaró la escuadra.



Deportes