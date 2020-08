Equipo de ciclismo se retira de una prueba, tras positivo por covid-19

Tres corredores del Ag2r francés no han tomado la salida en la cuarta y última etapa del Tour del Limosín debido al positivo de un componente del equipo que no está en la competición, el estadounidense Larry Warbasse.

Después de la prueba positiva de Warbasse, quien no había presentado síntomas, y como medida de precaución, la formación gala decidió que no salieran en la etapas tres corredores: Geoffrey Bouchard, Axel Domont y Ben Gastauer.



Esta decisión también afectará al equipo para el Campeonato Nacional de Francia en ruta del domingo 23 de agosto, ya que no podrán participar Domont, Clément Champoussin y Bouchard.



EFE