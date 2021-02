EPM sí tendrá equipo de ciclismo

El equipo EPM de ciclismo fue confirmado para la presente temporada, tras negociaciones que concluyeron este viernes.

Raúl Mesa le contó a EL TIEMPO que aunque no fue fácil, pues la noticia es muy alentadores para los ciclistas y para el pedalismo colombiano.



“Es la temporada 22 con EPM. El interés era seguir. Muchos de los ciclistas míos no se habían ubicado en otra parte. Tendré casi la misma base del año pasado, excepto Alexánder Gil que fue al Orgullo”, dijo Mesa.



Y agregó: “Todos los ciclistas están entrenando. Ellos estaban a la expectativa de seguir o no con la escuadra. Ahora toca preparar bien la Vuelta a Colombia. Es corto el tiempo, pero lo mejor es que seguimos”.



Juan Pablo Suárez y Aldemar Reyes serán los bastiones de esta escuadra que desde ya hace planes para correr la Vuelta al Tolima del 30 de abril al 2 de mayo.



De igual manera, Mesa quiere correr la Vuelta de la Juventud y a eso le apunta, conformar un grupo competitivo para la carrera del 5 al 11 de abril.



“Tenemos corredores Sub-23 del año pasado, pero vamos a ver si armamos un equipo para la Vuelta de la Juventud, no es fácil, por lo corto del tiempo”, señaló el DT.





