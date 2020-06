Entrevista: Sergio Higuita habla del temor de ir a correr a Europa

Con tan solo 22 años, Sergio Higuita es el ciclista colombiano del World Tour que mejores resultados ha obtenido en esta atípica temporada.

En esta categoría ha disputado cinco carreras, lleva dos podios (3 en el Tour de California 2019 y en la París-Niza 2020) y ha ganado una etapa, la de la Vuelta a España del año pasado. Todo esto en tan solo un año largo, pues se estrenó con el equipo Education First el 12 de mayo del 2019.



Higuita estaba volando: ganó la prueba de fondo del nacional de ciclismo, se impuso en el Tour Colombia y fue figura en la París-Niza, pero la pandemia lo obligó a frenar en seco. EL TIEMPO habló con él.



¿Cómo ve el reinicio de la temporada?

Será muy duro. Hay que decir que se ha perdido un poco de condición, pero tenemos la ilusión de un calendario estipulado. Los equipos esperamos volver lo más pronto posible. La crisis ha golpeado bastante a las escuadras y nos ha dejado marcados.



¿Hay temor de viajar a Europa a correr?

Claro, hay temor, pero hay que tener las precauciones para no contagiarnos. El cuidado será clave. Cuando se vuelva a competir la organización tomará las medidas necesarias, entonces, hay que hacerlo bien para evitar contagios. En Europa hay normativas estrictas. Se ve una mejoría en esos países y ojalá que no haya riesgo de contagio.



¿Ha cambiado bastante su calendario inicial?

Todavía es prematuro hablar de eso. No sé con precisión qué tengo qué hace, qué va a cambiar.



Se habla de que hará el Tour de Francia…

Me gustaría hacerlo. Estoy motivado. Tengo una buena oportunidad de correrlo. Como le decía, es prematuro hablar de eso.



¿Y las clásicas?

Hemos estado hablando de eso con el equipo. Las Ardenas, creería, las haré, y el Giro de Lombardía.

¿A cuál le gustaría apuntarle?

La Flecha Valona es una prueba, que si llego bien, la pelearé. Se me adapta a las características, porque es una carrera dura y el muro de Huy en el final me genera ilusión. Claro, la experiencia en este tipo de clásicas es clave.



Hay un calendario, pero se siguen cayendo pruebas, ¿qué analiza de eso?

Hay que esperar, tener calma. Hay que seguir entrenando fuerte porque en Europa, como me han dicho, se ha mejorado mucho todo, y que se controla el virus. De acuerdo a las cancelaciones de algunas competencias el equipo tomará esas decisiones pertinentes. Estamos es a la expectativa.



Las fronteras están cerradas en Colombia, ¿cómo viajar a Europa?

Habrá alguna medida, eso es seguro. Tal vez tomar entre todos los que vamos a viajar una decisión. No sé, un viaje chárter con los ciclistas del World Tour, los continentales. El Gobierno nos debería de apoyar. O talvez un vuelo humanitario, eso en caso de que sigan cerradas las fronteras.



Debe ser con tiempo, en Europa hay que llegar a cuarentena…

Las normativas no están claras. Hay que llegar, hacerse pruebas y ya con eso, pues es más fijo saber en qué condiciones se está. Ahí se sabrá en qué está cada uno y ver qué opciones hay para no perder los entrenamientos.



Si bien el calendario es cerrado, ¿hay alguna garantía de que el calendario tendrá alguna calidad?

Hay muchas categorías y poco tiempo para hacerlas. Creo que la calidad de los ciclistas será alta, porque cada uno se prepara lo mejor posible. Los que no han corrido deben estar hambrientos por hacer las competencias bien. Los otros que ya tuvimos que competir queremos hacerlo bien, por eso es que la calidad será alta.



¿Qué los ciclistas en Europa hayan salido a entrenar antes que ustedes es desventaja para los colombianos?

Con el permiso que nos dieron para salir a entrenar nos beneficiamos. La mayoría vivimos en altura y creo que tenemos ventaja nosotros, porque podemos entrenar a más de 2.000 metros sobre el nivel del mar, en cambio en Europa ellos no lo han podido hacer.



La falta de una preparación ideal, ¿pueda pasarle factura a un ciclista en alguna de las tres grandes?

Eso es posible. El organismo te responde diferente. Algunos estarán bien en las primeras semanas y en la última no, o al contrario. Puede pasar, porque el trabajo de solo rodillo no es el ideal y, además, a eso hay que sumarle la falta de fondo. Creo que lo que pasa es para todos y estamos en igualdad de condiciones.



Volaba en la temporada, ¿el covid-19 le cortó esas alas?

Me frenó un poco, pero no me las cortó. Hay tiempo de lucir la camiseta de campeón nacional, hay que tener la ambición de estar bien y de ganar.



¿Un ciclista puede repetir este año una grande?

Puede que no sea imposible. Hay corredores que no tienen casi días de carrera, hay veteranos que aguanta eso. Creo que hay ciclistas que pueden hacer dos grandes, pero alguien que quiera pelear las dos, eso será imposible. Es viable ir a coger la forma en una y pelear la otra.



En esta cuarentena se le vio cantando, ¿es otra faceta de su vida?

Noooooo (risas). Lo hice por juego, porque la gente soltara alguna risa, pero no más.

Podio París-Niza 2020: Tiesj Benoot, segundo; Maximilian Schachmann, campeón; Sergio Higuita, tercero. Foto: AFP



¿Y tocar la guitarra?

Eso sí. Tengo un poco de conocimiento de ese instrumento. Me gusta y lo hago a menudo. Es una buena terapia para esta época.



¿Qué opciones hay de ganar el Mundial de Ciclismo este año?

El recorrido nos viene bien a los colombianos. Podíamos ganarlo, porque tenemos motor para hacerlo. Si no se hace en Suiza, pues perderemos esa oportunidad. Si se va a Catar, pues estarían las cartas de Fernando Gaviria, Álvaro Hodeg y Juan Molano. Colombia ya no se cierra tanto en la montaña, ahora también ganamos en los embalajes.



¿A qué se debe que esta generación joven es ganadora?

Por la tecnología y la ambición que tenemos. Lo primero nos ayuda a prepararnos, con trabajos específicos y eso nos beneficia. Lo otro, es que tenemos las condiciones para pelear etapas, una general.





Lisandro Rengifo

​Redactor de EL TIEMPO

@lisandroabel