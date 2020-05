Exclusiva de EL TIEMPO: Primoz Roglic habló del Tour, Egan y Nairo

Primoz Roglic es uno de los mejores corredores del mundo en estos momentos. Lo dicen los resultados que ha conseguido. Llegó tarde al ciclismo, pues primero fue esquiador, pero a sus 30 años se ha ganado un sitio especial, al lado de Chris Froome, Nairo Quintana, Tom Dumoulin, Geraint Thomas, Vicenzo Nibali, Egan Bernal.

El esloveno, que este año irá por el título del Tour de Francia, nació el 29 de octubre de 1989. Mide 1,77 metros y pesa 65 kilos. Hace parte del equipo Jumbo Visma, con el que ha conseguido sus mejores actuaciones.



(Le puede interesar Miguel Ángel ‘Supermán’ López puede cambiar de equipo)



Habla poco. Casi nada se le conoce de su vida privada, pero con las piernas y su cabeza se hace entender.



Es un eximio hombre al reloj, dosificado en la montaña y que en los últimos tres años ha logrado victorias claves para su hoja de vida.



Roglic ha obtenido en su carrera 35 triunfos, de ellos 15 han sido etapas en el World Tour y seis títulos en la máxima categoría del ciclismo mundial.



El derrotero de victorias comenzó con el país Vasco en el 2018, ese mismo año se impuso en la Vuelta a Romandía y el año pasado fue impresionante, pues se impuso en el UE Tour, Tirreno Adriático, Romandía y ganó la Vuelta a España.



Además, fue tercero en el Giro de Italia, para una campaña excepcional, pues de las 12 carreras que disputó solo en una, la crono del Mundial de ruta, quedó por fuera de los 10 primeros; cuando fue 12, y en otra, la de fondo, se retiró. EL TIEMPO habló con él.



¿Qué tipo de ciclismo se verá luego de superar esta pandemia?

Definitivamente, esta ha sido una imagen horrible la que hemos estado viendo durante este año. Es tan fuerte lo que hemos vivido como humanidad que ni hay palabras para describirlo. En mi caso, ni siquiera comencé a competir este año, así que creo que es una nueva oportunidad para todo el pelotón de ciclistas de volver a revivir grandes momentos sobre la bicicleta. Habrá que ver cómo serán esos protocolos con el regreso.

Roglic, centro, campeón de la Vuelta a España 2019, con Alejandro Valverde (izq.) y Tadej Pogacar, el podio. Foto: Archivo / EL TIEMPO

¿Cuál es la fórmula para afrontar las tres grandes tan seguidas?

La verdad es que después de estos momentos horribles que hemos vivido, solo espero que todos los eventos ciclísticos sean realmente hermosos, disfrutar cada competición, cada pedalazo. Espero que estemos bien físicamente para poder dar un buen espectáculo en las diferentes carreras en las que compitamos.



(Lea también: Froome le responde a Egan Bernal: 'Estoy preparado para ser el líder')



Ahora, creo que lo más importante para mí será tener una buena preparación, comenzar con la activación en carretera, trabajar para el Tour de Francia, eso es lo que hay que hacer para tener buenos picos de rendimiento en las tres grandes carreras.



¿Qué consecuencias tendría que no se pueda correr el Tour por el tema de la pandemia?

Sé que es una posibilidad que se puede dar. No sé qué pueda pasar, la verdad, pero es que en todo el mundo no se están viviendo buenos momentos. Eso sí, para el ciclismo no estaría bien que no se pueda correr el Tour de Francia. La verdad es que en estos momentos hay que adaptarse y entender este ciclo de vida que estamos teniendo. Debemos avanzar e ir por esa mejora.



¿Qué piensa de la posibilidad de competir sin público?

No lo sé ahora. En lo personal realmente espero que puedan acompañarnos en las carreras, aunque creo que no es que influya mucho. Sin embargo, obviamente espero que nos puedan acompañar en las competencias, porque a las personas les gusta ir y eso es una energía extra que se puede tener, porque al Tour llegan muchísimas personas. Pero bueno, en el momento no hay que estresarse por eso, sino que se pueda hacer la carrera y ya se seguirá viendo.

La falta de poder salir a entrenar y a competir, los cambios en el calendario nos podrán afectar de alguna u otra forma FACEBOOK

TWITTER

¿De qué manera el cambio de fecha del Tour puede alterar el nivel que se pueda encontrar en la carrera?

Todo ha cambiado, todo es muy confuso esta temporada. La verdad con este parón, la falta de poder salir a entrenar y a competir, los cambios en el calendario nos podrán afectar de alguna u otra forma. Veremos cómo funciona el regreso a las carreras y cómo nos sentimos todos los corredores, porque definitivamente no es como un normal en un año normal. Entonces es difícil responder cómo vamos a comenzar y cómo vamos a terminar. Ya veremos.



(Además lea: Contador, claro y contundente con la idea de Froome del Ineos)



¿Cómo será la filosofía del Jumbo Visma en el Tour, sabiendo que tendrá a Dumoulin y a Kruijswijk también con opciones de pelear por el título?

Creo que esto es bastante simple: quiero ganar el Tour de Francia con el equipo. Espero que podamos hacer un gran trabajo al final de la carrera. Tenemos un gran equipo, Tom y Kruijswijk tienen diferentes características para la carrera así que veremos cuando empiece la carrera.



De acuerdo al recorrido del Tour, ¿dónde cree que está la clava para el título, en la crono o en la montaña?

En donde sea, usted necesita estar preparado para todos los tipos de recorridos para ganar el Tour de Francia. Siempre hay que estar adelante para estar ganándole tiempo a los rivales y al final se verá al final de las etapas cómo eso será importante. Con mi experiencia en las diferentes carreras ahí está la clave para saber quién va a estar en el podio y quién no lo estará.

Tratar de ser mejor de lo que él es. Él es un corredor extremadamente bueno FACEBOOK

TWITTER

¿Cuál es el plan del Jumbo Visma para impedir que Egan Bernal vuelva a ganar el Tour?

Tratar de ser mejor de lo que él es. Él es un corredor extremadamente bueno. En el Tour pasado demostró ser bueno de arranque, en el plano y cuando llegó su terreno en la montañas. Entonces, hay que ser buenos desde el inicio. Además, trata de evitar todos los problemas que se puedan tener durante la carrera y planear las mejores estrategias.



De qué manera que Nairo no esté en un equipo del World Tour lo perjudicaría para ganar el Tour. ¿Sigue siendo candidato?

Todos son candidatos al título, quiero que eso quede claro. Nairo comienza desde cero en su nuevo equipo. Todos tienen que estar esforzándose para etapa tras etapa ir ganando segundos para el título.



¿De qué manera le podría pesar el accidente y esta suspensión de carreras a Chris Froome para llegar a la lucha por el Tour?

Ya veremos. Claro que un fuerte golpe el que sufrió y con esta para no sabremos si pueda llegar al 100 por ciento. Sé que él intentará llegar al Tour tan bien como le sea posible. Froome es realmente un campeón, ha ganado muchos Tour, ha hecho un gran trabajo en grandes carreras y eso le ha dado mucha experiencia y hay que estar preparados para todo contra él.



¿Cómo evitar la crisis de los equipos, tras la pandemia?

Todos estamos en problemas ahora. Debemos trabajar unidos para llegar al final de temporada y ojalá se puedan hacer las carreras. El mejor equipo que podamos tener es poder estar saludables. Veremos cómo sigue evolucionando esto, hay personas en problemas en estos momentos. Hay que intentar volver a la realidad, a llevar una vida normal. Trabajar juntos y que cada uno podamos avanzar y no sufrir grandes consecuencias.

Podio Vuelta a Romandía 2018 de izq. a der., Egan Bernal, Primoz Roglic, campeón, Richie Porte. Foto: Archivo / EL TIEMPO

¿Correr el Tour le va a impedir la defensa del título de la Vuelta a España? ¿Está en sus planes esa carrera?

No sé qué vaya a pasar. Todo es posible. Por ahora debo centrarme en el Tour de Francia. Es muy difícil decir en este momento armar un plan de carrera detallado por lo que estamos viviendo. Claro que me gustaría defender el título de la Vuelta a España, pero por ahora estoy preparando el Tour y ya veremos qué sigue.



¿Qué piensa del ciclismo colombiano?

Pienso que definitivamente sigue creciendo. Tienen de los mejores escaladores del mundo y ahora también embaladores. Son grandes muchachos con los que luchamos por ganar las carreras.



¿Qué opina de la rivalidad que tendrán con el equipo Ineos en este Tour?

El equipo Ineos es el más fuerte de los últimos años y, sobre todo en el Tour. Pero ahora estamos en un nuevo escenario y nosotros deseamos poder hacer lo mejor y vencerlos.

LISANDRO RENGIFO

Redactor de EL TIEMPO

​@lisandroabel