‘No tengo dudas, Nairo ganará el Tour de Francia’: Marc Soler

Marc Soler es una de las esperanzas del ciclismo español para volver a ganar las tres grandes. El año pasado, el corredor de 25 años se impuso en la París-Niza y tres años antes lo había hecho en el Tour de l’Avenir.Hoy está listo para darle una mano a su líder, Nairo Quintana, en el Tour Colombia 2.1 (12 al 17 de febrero), de quien afirma que obtendrá el triunfo en el Tour de Francia. EL TIEMPO habló con él.

¿Qué analiza de su opción de correr el Tour Colombia?

Es bonito conocer a Colombia. Sé que tiene grandes carreteras en las que se puede entrenar bien, de la mejor manera. Hay mucha montaña y entrenar en altitud nos irá bien.

¿Cuál en su pensamiento sobre la carrera?

El año pasado fue la primera edición. Estuvimos pendientes de su desarrollo y la verdad es que fue excelente. Fue una competencia bien organizada y ahora la idea es disputarla. Que vengan corredores de talla, pues fácilmente eso sirve para que se dé a conocer.

¿Cuál es el objetivo en la prueba?

Vamos con la meta de ayudar a Nairo Quintana a ganarla, hay que colaborarle para que se lleve la victoria. Será nuestro líder, al hombre al que le vamos a dar esas herramientas. Estuvo cerca el año pasado y esta vez la consigna es ir por el título.

¿Qué significa tener como compañeros a Nairo, Mikel Landa y Alejandro Valverde?

Supone menos responsabilidad para obtener grandes resultados, porque son grandes corredores, profesionales y que saben ganar. Es un gusto correr al lado de ellos y lo que hay que hacer es aprenderles.

Nairo Quintana Foto: Movistar Team

¿Cuál es su concepto del ciclismo colombiano?

No es un secreto que tienen grandes corredores, que son excelentes escaladores y que hay ciclistas para todos los gustos. Eso es lo que hemos visto en las carreteras, en las grandes competencias, las que han ganado y en las que han sido protagonistas.

¿Nairo ganará el Tour de Francia?

Es un corredor que ha estado cerca, es un gran líder, ha demostrado que tiene las piernas para luchar por esa meta. Al final no tengo dudas de que ganará el Tour de Francia. Le llegará la oportunidad de ganarlo y solo espero que sea este año.

¿Qué le cambió tras el triunfo de la París-Niza?

Es una de las carreras en las que uno toma parte con gran ilusión, porque la han ganado ciclistas de mucha importancia. La verdad, es que cuando uno gana una competencia así, pues como que es ilusionante, no parece verdad, pero estar ahí en el podio como campeón es una gran satisfacción. Es la confirmación, la compensación al trabajo y al esfuerzo.

¿Y el título del Tour de l’Avenir?

Siempre lo he dicho, ese triunfo me puso en el mapa, es una carrera que te ubica y te pone en el lugar donde debes estar. Es como si te dijeran, oye, estás para grandes cosas. Sin embargo, pues uno no debe quedarse ahí, tras ganarla, hay que seguir trabajando duro porque los objetivos deben ser mucho más grandes.

¿Qué viene para usted en este 2019?

Será un año de grandes retos. En el equipo tenemos claro que hay que trabajarles a los grandes líderes, que debemos estar prestos a darles una mano en la carrera de tres semanas que nos designen. También tendremos nuestras metas, porque cuando ellos no corran en las otras pruebas y nos toque, pues debemos de aprovechar esa oportunidad para figurar, para ganar.

¿Es usted el relevo generacional en su país?

Entiendo eso, pero no es fácil asimilarlo. Todo en la vida es un proceso y yo hago el mío. La gente espera mucho de mis actuaciones, de mis resultados y lo ideal es que sigamos trabajando en busca de la maduración, eso sí, con muchas ganas. En España siempre se busca el relevo, pero al final ahí está Alejandro (Valverde) que sigue dando buenos resultados.

¿Qué le ilusiona ganar?

El Tour de Francia. Ojalá pueda trabajar para eso para lograr esa meta. Por el momento, no queda sino seguir la labor día a día, cumpliendo las órdenes del equipo en busca de mejorar las condiciones y de ser mucho más completos.

¿Y hay algún plan que se desarrolle para conseguirlo?

De momento no voy a disputar las tres grandes, porque hay tres corredores, grandes líderes y les ayudaré a ellos con experiencia, talento y resultados. Habrá momentos de libertad y cuando me toque, si hay alguna opción de disputar una etapa, lo haré.



LISANDRO RENGIFO

Redactor de EL TIEMPO

En Twitter: @LisandroAbel