Entrevista: André Greipel analizó a Egan, Gaviria y el Tour de Francia

Pocos ciclistas a los 38 años de edad conservan vivas las opciones de ganar. Ese es el caso del alemán André Greipel, quien en su hoja de vida posee 156 triunfos. Llamado el ‘gorila’, este velocista conserva su clase para luchar por las victorias de etapas.

Greipel, quien forma parte del equipo Israel Start-Up Nation, ha obtenido cuatro triunfos parciales en la Vuelta a España, siete en el Giro de Italia y 10 en el Tour de Francia, por lo que es una autoridad para hablar del entorno de las carreras, de la situación actual de los velocistas y de la actualidad de Fernando Gaviria.



(Le puede interesar: Ronaldinho queda en libertad, tras 171 días detenido)



En tres ocasiones ha estado en el giro ibérico, cinco veces ha disputado el Giro y en nueve oportunidades ha sido parte del lote del Tour, por lo que sus conceptos toman mucho valor a la hora de hablar sobre la carrera que comenzará el próximo sábado en Niza.



Greipel advierte que es una ganancia que su escuadra esté en el Tour, habló de las opciones que tiene Egan Bernal de volver a ganar la competencia y de la llegada de Chris Froome a su equipo desde el 2021.

Egan Bernal, campeón en el 2020. Foto: AFP

¿Cómo analiza la temporada hasta ahora?

Era importante para nuestros equipos tener un programa de carreras en el que nos pudiéramos concentrar. Cada carrera cuenta para corredores, equipos y patrocinadores.



¿Qué piensa de lo apretado que es el calendario?

No será una temporada fácil, pero supongo que todos estarían felices si el programa de carreras pudiera desarrollarse así. Por ahora va bien y sin contratiempos.

No me preocupan mucho los posibles ganadores. Él (Egan) tiene un equipo fuerte y es un ciclista fuerte. Seguro que tiene buenas posibilidades FACEBOOK

TWITTER

El mundo del ciclismo ve a Egan como el favorito del Tour, ¿está de acuerdo?

No me preocupan mucho los posibles ganadores. Él tiene un equipo fuerte y es un ciclista fuerte. Seguro que tiene buenas posibilidades.

¿Qué espera de este Tour?

La verdad es que se habla de todo, que puede dar sorpresas, que es un año atípico, en fin, lo que digo es que el Tour será muy duro, como cualquier otro Tour.



(También lea: En sus vacaciones, James se volvió 'catador de mojitos').



¿Cuál es el análisis que hace del recorrido?

Nunca analizo tanto las etapas del Tour de Francia, ya que de todas formas no puedo cambiarlas. Lo que digo es que mientras más uno haga eso, pues la única verdad es que hay que correrlas todas.



¿Y su equipo en el Tour?

Como cualquier otro equipo, queremos ganar, disfrutar de la carrera, aunque hemos estado poco en competencias. Estar en el Tour desde ya es una ganancia grande.

¿Qué opina de esta nueva generación de velocistas como Ackermann, Ewan, Gaviria, Groenewegen?

Como en todas las demás ‘generaciones’, estos velocistas están hambrientos de éxito: escalan bien (no Groenewegen), pero todos estos ciclistas tienen un apoyo total para el embalaje y un tren, por eso cada día es más complicado ganar.



¿Cómo ve la lucha de ese lote joven contra ciclistas como usted, Viviani, Sagan?

Todos corremos por igual; acá el tema no es ese, la clave está en que nunca los embaladores son lentos, así que la pelea es siempre contra el que es más rápido y por eso se hace más complicado.



¿Por qué Gaviria no ha sido el de sus primeros años?

No tengo ni idea, tal vez la lesión de rodilla el año pasado afectó su temporada, pero en el ciclismo hay que ser profesional todos los días; si lo hace así, tendrá mucho éxito.

Fernando Gaviria entra victorioso a la meta en Burgos. Foto: Ricardo Ordóñez

(Le recomendamos: El refuerzo que estaría buscando Millonarios para su defensa).



¿Gaviria recuperará su mejor nivel?

Si es un profesional, seguro, no tengo dudas; es un corredor talentoso, rápido y con ganas de victorias.



¿Qué importancia puede darle Froome al equipo de Israel?

Puede aportar mucho profesionalismo, éxito, respeto y atención a posibles nuevos patrocinadores. Con corredores como él uno asegura una buena campaña, pues son ciclistas ganadores, y estaremos dispuestos a respaldarlo.

Los dos líderes del Ineos: Egan Bernal (izq.) y Chris Froome. Foto: AFP

¿Cómo afectó la pandemia al ciclismo?

Todo deporte se ve perjudicado. El ciclismo es un deporte con entrada gratuita para todos y vive del ambiente del público que lo rodea. Era normal que se suspendieran las competencias, todo debe ser así cuando la vida está en peligro. Solo espero que los equipos y eventos de todo el mundo puedan sobrevivir a esta pandemia, que no se ha acabado.



LISANDRO RENGIFO

Redactor de EL TIEMPO

En Twitter: @LisandroAbel