'En 2019 seguramente vaya al Tour, vamos a ver cómo y con quién'

El periodista Nacho Labarga del diario Marca de España entrevistó al pedalista colombiano Nairo Quintana, el boyacense le contó al español sus sensaciones tras la derrota en la Vuelta, el Mundial y sus objetivos para el año 2019.

Como hombre de campo, preparo con honestidad y profesionalismo todas las carreras. #LaVuelta y la carretera esta vez dijeron que no estaban para mi y como dice la canción de @lavuelta "a veces estas abajo a veces estas arriba " Les dejo esto por acá No Sólo Ganar, Te Hace Grande. pic.twitter.com/EC5Lhsurgn — NairoQuinCo (@NairoQuinCo) 16 de septiembre de 2018

Entrevista de Nacho Labarga a Nairo Quintana

¿Qué balance hace de la Vuelta?

Es un día triste. No hemos cumplido los objetivos. Valverde no logró entrar al podio y yo me fui sin ganar etapa. Es muy difícil ganar y eso es algo que a veces no se le da importancia.



¿Qué ha pasado para no lograr esos objetivos? ¿Ha sacado alguna conclusión?

Tendremos tiempo para pensar y mirar en qué fallamos. Nos toca hacer valoraciones, pero se harán con calma. Tenemos que hacer ese trabajo para estar nuevamente al máximo nivel.



¿Cómo afronta el Mundial?

Es un recorrido bastante bueno para nosotros. Tenemos que aguantar y estar al final para ver quién puede ganar.



¿Será el líder? ¿Quién de su selección buscará el triunfo?

Se decidirá en su momento, según quien esté. Pero tenemos que aprovechar este gran equipo colombiano que tenemos e ir a ganar.



Para el año que viene, ¿qué planes tiene?

Seguramente estaremos en el Tour de Francia. Vamos a ver cómo y con quién, eso se decidirá ahora al final de temporada.











