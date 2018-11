‘A Nairo toca recuperarle la confianza’, dice su nuevo DT

Maximilian Sciandri tiene 51 años. Fue ciclista profesional desde 1989, cuando comenzó en el equipo Viscontea, hasta que se bajó de la bicicleta en el 2004, estando en el CSC.

Luego inició su carrera como técnico: se puso al frente de la Academia Británica de Ciclismo, de la categoría sub-23, hasta que en el 2011 lo requirió el BMC, escuadra de la que salió para recalar en el Movistar.



Para Nairo Quintana, contar con Sciandri es importante, es un nuevo aire, y él será el encargado de ayudarle a ganar el Tour, de señalarle el camino para, por fin, cumplir el ‘sueño amarillo’, como el mismo ciclista boyacense ha denominado su aventura.

“Este año he cambiado de entrenador, a ver si nos va mucho mejor y llegamos al Tour de Francia a hacerlo mejor”, dijo Quintana hace unos días.



Sciandri nació el 15 de febrero de 1967 en Derby (Inglaterra) y tiene nacionalidad italiana. En su hoja de vida se cuentan 33 triunfos, corrió seis veces el Tour de Francia, en siete ocasiones el Giro de Italia y dos Vueltas a España.



En el Giro obtuvo tres victorias de etapa (1991, 1992, 1994) y en el Tour levantó los brazos una vez, en 1995. Fue un corredor rápido, experto en llegadas masivas.

En los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996 fue bronce, superado por el suizo Pascal Richard (oro), y el danés Rolf Sorensen, su mayor logro deportivo.



Sciandri viene a reforzar el equipo técnico del Movistar, que en el 2019 tendrá a José Luis Arrrieta, Chente García, José Luis Jaimerena y Pablo Lastras, con el objetivo de ganar el Giro, la Vuelta o el Tour, porque este año la escuadra no tuvo a ninguno de sus corredores en el podio de las tres carreras más importantes del mundo.



Es un hombre tranquilo, de mucha experiencia y con ideas nuevas para cumplir sus objetivos. EL TIEMPO habló con él.



¿Cuál fue el plus para darle el sí al Movistar?

Me siento cómodo, pero hay una clave que nosotros como directores deportivos tenemos: ¿a dónde vamos? ¿Qué hay allá? Y Uno mira y se encuentra que está el campeón del Mundial de Ruta, Alejandro Valverde.

Bueno, hay otros corredores más...

Sí, de acuerdo, es muy satisfactorio estar al lado no solo de Valverde, sino de Nairo Quintana y de Mikel Landa.



¿Nairo tiene opción todavía de ganar el Tour de Francia?

Claro que tiene la opción de ganarlo, pero hay que pensar que tenemos tres corredores de gran calibre para hacerlo. Hay que definir el trabajo de cada uno, las opciones que tengan, el destino y el calendario, pero estoy convencido de que Nairo puede ganar el Tour; ha estado cerca, ha demostrado que tiene las condiciones para hacerlo.



¿Por qué lo cree?

Uno de los factores importantes que hay que analizar son los rivales, y todos miramos al Sky, equipo que ha dominado el Tour los últimos años. En el 2019, ellos tendrán un problema porque hay dos líderes, y eso no se ve bien. Es mejor que lleven uno solo.

Nairo Quintana en la llegada a Lagos de Covadonga. Foto: EFE

¿Por qué en los dos últimos años Nairo no ha podido luchar por el podio en el Tour?

Es difícil decirlo, soy nuevo y lo he tenido poco cerca. Pienso que lo debo conocer más y hablar de eso para valorarlo mejor.



Pero usted conoce el ciclismo y puede dar un concepto...

Es normal que eso pase, porque un corredor no puede ir al ciento por ciento todos los años; es normal, es parte de la carrera de un corredor. Yo corrí 17 años y entiendo eso, uno no tiene garantizado que todo lo que corra lo gane, es imposible rendir bien todo el año, todos los años.



¿Cuál será el trabajo que se hará para que vuela a la pelea?

Hay que recuperarle la confianza. Hay que hablar con él, y eso lo haremos. Lo he visto varias veces ganar, y es uno de los grandes, por eso aseguro que tiene mucho en las piernas para ganar. Creo que tiene mucho talento, y quiero ayudarle a ganar carreras.

¿Pero esta vez van a enfocar su trabajo solo en el Tour, como en el 2018?

Puede ganar mucho más. Hay que darle mucha moral para lograrlo; espero que el año que venga siga ganando, para eso vamos a trabajar todos en busca de un triunfo que se le ha ido varias veces.

Nairo Quintana Foto: Manuel Bruque / EFE

¿Qué tiene el Movistar a favor sobre los otros equipos?

En el Movistar es difícil responder esto, no se conoce el programa con miras al 2019, no se sabe si Nairo va solo al Tour. Lo que digo es que Movistar tiene tres corredores para pelear las tres grandes, y eso no lo tienen muchos equipos, hay que jugar con eso, con esa idea, y eso es bueno para conseguir resultados.



¿Cuál será su aporte?

Tengo la experiencia del ciclismo inglés, del italiano. Ocho años en el BMC, en la nacional inglesa, por eso hay que aportar algo diferente, lo que he aprendido. Este año, tres corredores ingleses han ganado las tres grandes, y conozco ese proceso, por eso considero que puedo aportar mi aprendizaje para formar una gran escuadra.



El equipo ha tenido muchas críticas en cuanto a su estratega, ¿lo ve así?

No puedo decir eso hoy. Espero conocer mejor la infraestructura, el equipo por dentro, y analizar las cosas. Insisto en que con esos tres líderes hay que hacer un equipo fuerte. Valverde, Landa y Nairo son tres corredores con los que se puede jugar algo, ganar carreras, ahí está la clave del éxito.



¿Qué significa para su carrera como DT llegar al Movistar?

Cuando me propusieron el ingreso al staff de técnico del Movistar para el 2019, no lo dudé, les dije que sí. Estoy feliz de llegar a esta escuadra porque siempre ha tenido tradición en el ciclismo del mundo, y hoy más con la plantilla que tiene.



Al mismo tiempo, es una gran responsabilidad...

Claro, sin duda, y espero que sirvan 17 años como ciclista y ocho como técnico, espero que esa experiencia la puede entregar de alguna manera. Haré lo que esté a mi alcance para que llegue el momento justo para aportar mis conocimientos.



Es también un reto dirigir esta clase de corredores...

Tienen un potencial alto; Nairo, Landa y Valverde son de la élite, tienen un ciclismo de calidad, son corredores que tienen pasión, una buena hoja de vida en la que figuran triunfos; personalmente, me enorgullece trabajar con ellos y con Nairo.

Alejandro Valverde, pedalista español. Foto: AFP

¿Qué opina del ciclismo colombiano?

Pasa por uno de sus mejores momentos, tienen corredores de élite, que ya han ganado carreras grandes, como la Vuelta y el Giro. Conozco a varios de alto nivel y otros jóvenes que vienen de atrás. Siempre he convivido con ellos y los conozco bien, porque fui compañero de Álvaro Mejía, un corredor fuerte y buena persona.



LISANDRO RENGIFO

Redactor de EL TIEMPO

En Twitter: @lisandroabel