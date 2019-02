‘Esta vez el Tour Colombia tiene un recorrido muy duro’: Alaphilippe

Cuando se habla de corredores polifacéticos hay que tener en cuenta al francés Julian Alaphilippe, un ciclista que puede ganar carreras de un día, pruebas de una semana y ser protagonista en las tres grandes: Giro, Tour y Vuelta. Al lado de Chris Froome, Marco Soler, Bob Jungels, el corredor de 26 años completa el póquer de famosos extranjeros del Tour Colombia 2.1, es más, de los ese grupo, es el más problemas les puede plantear a los colombianos que buscará el título.

Alaphilippe ya sabe lo que es obtener una victoria en el país, pues el año pasado se impuso en la etapa con final en El Tambo y se apoderó de la camiseta de líder.

Hoy, el ciclista del Deceuninck - Quick Step no sabe en qué condiciones está, tras sus dos victorias de etapa y del liderato parcial en la Vuelta a San Juan en Argentina, pero hay que tenerlo en el marcador.

Su hoja de vida es impecable, el 2018 fue para él la mejor temporada de su corta carrera, pues ganó dos etapas en el Tour de Francia y fue el campeón de la montaña. Además, dejó con el sabor de triunfo al campeón del mundo de ruta, Alejandro Valverde, tras ganarle la Flecha Valona, una clásica en la que el español había vencido en cinco ocasiones.



Alaphilippe es un corredor especial, batallador, que da espectáculo y eso es lo que promete en el Tour Colombia. EL TIEMPO habló con él.



Regresa a Colombia, una carrera en la que ya ha ganado…

Estoy muy contento de regresar. El año pasado fue una gran experiencia. Comenzar el año en Argentina es bueno y ahora regreso a este país con la ilusión de arrancar bien.



¿Ese triunfo del 2018 en El Tambo le da confianza de poder ajustar otra victoria?

No fue solo para mí fue una victoria inevitablemente importante, analizo que la experiencia de competir en Colombia es excelente, porque he conocido la cultura del ciclismo acá, la pasión que la gente tienen por el ciclismo. Tienen carreteras bien armadas, por todo lo anterior es que tengo un gran recuerdo de su país.



¿Cuál es tu objetivo con esta carrera?

Siempre tengo que dar el máximo, intentaré ganar las etapas que yo pueda. Miraré a ver si me recupero bien de la carrera de Argentina. Sé que el Tour Colombia cambió en comparación del año pasado, el recorrido es más duro, más difícil, pero tengo un equipo motivado que dará el máximo para ganar.



¿Qué puede decir de un Tour Colombia con corredores como Froome, Nairo, Urán, Egan?

Es una prueba más de que la carrera tiene mucha importancia, no solo en Colombia, sino también para el calendario internacional. Así que será una competencia más difícil, más interesante y también esperemos que con más espectáculo.



¿Cuál será su meta en el 2019?

Arrancaré con la Strade de Bianche, luego iré a la Tirreno-Adriático, haré la Milán –San Remo, después el Tour de los países bajos, luego las clásicas en Bélgica, pero mi objetivo es la Strade de Bianche, será la primera vez que participaré, tengo pasión por esa prueba, espero correr bien para llegar bien a las clásicas belgas.



¿Su 2018 fue especial por el título de la montaña en el Tour?

El año pasado fue realmente especial, fue una temporada excepcional y nunca olvidaré lo de ese año, por todo lo bueno, los tiempos fueron duros, pero me quedo con la felicidad de las victorias y las emociones que he experimentado. Fue un año excepcional.



¿Qué le significó haber ganado la Flecha Valona?

Es un gran logro, especialmente porque ya habíamos sido segundos dos veces y porque derroté a Alejandro Valverde, que posee el récor de cinco triunfo allí, eso hace de este triunfo muy especial.



Ha ganado clásicas, pero también le rinde en carreras de tres semanas, ¿a qué le apunta?

De momento estoy enfocado para las carreras de un día y las de una semana algunas las tomo por diversión, pero no es lo mismo competir en pruebas por etapas, para el escalafón las clásicas no es que tengan un peso muy grande.



¿Qué piensa de la partida de Fernando Gaviria del equipo?

Fue una lástima saber que se iba, nos la llevábamos muy bien juntos, creo que él era muy bueno en el equipo, ahora solo permanecemos como amigos. Ido Gaviria, pues nos defenderemos con Elia Viviani, que también es un gran corredor.



Y se quedan con el colombiano Álvaro Hodeg…

Es un buen chico, muy gentil, yo lo quiero mucho, es un poco soñoliento a veces, pero es muy bueno en el embalaje. Seguro que va a ganar muchas carreras en la próxima temporada.



LISANDRO RENGIFO

Enviado especial a Medellín

En Twitter: @lisandrorengifo