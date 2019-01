‘Respondo por la última parte de la etapa’: Gaviria

A Fernando Gaviria le sienta muy bien comenzar la temporada en Argentina, pues con el triunfo de este domingo en la primera etapa de la Vuelta a San Juan, disputada entre San Juan y Pocito, de 159 kilómetros, ajustó su séptima victoria en ese país.

Gaviria, como siempre, se metió en el embalaje y en el estreno con su nueva escuadra, UAE Emirates, batió a sus rivales en los metros finales para convertirse en el líder de la carrera.

El pedalista colombiano demostró que es uno de los más rápidos del mundo y batió en esa llegada a hombres de la talla de Matteo Malucelli, Sam Bennett, Luca Pacioni, Álvaro Hodeg, Mark Cavendish y Peter Sagan, que vieron cómo el veloz colombiano se les coló por la parte derecha de la calzada.



Fernando Gaviria prendió las alarmas el año pasado cuando anunció el abandono del equipo Quick-Step y se fue para el Emirates; no se veía con buenos ojos que saliera de la escuadra con la que ganó en el Giro de Italia y en el Tour de Francia, pruebas en la que fue líder.



La gran pregunta era si sus victorias se demorarían en llegar, pues había que adecuarse a un nuevo tren; sin embargo, la respuesta la dio ayer en la raya de sentencia en San Juan, cuando metió la bicicleta, y la rueda delantera fue la primera de todo el lote de pedalistas que tocó la línea blanca.



Gaviria, en entrevista con EL TIEMPO, habló de la decisión de cambiar de aires para el 2019, de cómo se adapta al nuevo tren, de las metas del año, primero las clásicas y luego el Tour, y dejó abierta la puerta para volver al ciclismo de pista, la misma que cerró en los pasados Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, cuando alcanzó el cuarto lugar en la competencia del ómnium.



Se ve que el trabajo va bien, cuando se habla de la nueva etapa y la sincronización de un nuevo tren...

Muy bien. Cada corredor sabe qué trabajo le toca hacer y a eso le apostamos. Cada uno sabe su trabajo y yo respondo por la última parte de la etapa. Eso es lo que menos me preocupa, porque estoy rodeado de grandes ciclistas que saben lo que deben hacer.



¿La adecuación es tan complicada como se dice?

No es tan difícil. Cuando llegué al Quick-Step me encontré con Max Richezze y tuve conexión desde el comienzo. Claro, se le va a extrañar en ese nuevo proyecto, pero tengo corredores fuertes que me van a ayudar a ganar como antes.



¿Cómo será la división de objetivos con Alexander Kristoff, el otro embalador del equipo?

No necesitamos estar divididos, de ninguna manera. Somos muy profesionales y podemos compartir carreras. Los dos sabemos qué carrera podemos disputar, cuál es la que nos viene bien y por eso creo que no habrá ningún inconveniente.



¿Se va a adaptar fácil?

No sé si será fácil, es claro que lo tengo que hacer, no tengo de otra, es mi trabajo; además, es un reto y hay que afrontarlo de la mejor manera.



¿Le agrada el recorrido del Tour de Francia?

No he mirado el trazado, esa es la verdad, pues es una carrera que está muy lejos, falta mucho todavía.



Entonces, ¿cuáles son sus primeros objetivos?

Estamos, primero, enfocados en las clásicas que están mucho más cerca y luego haré lo otro. Las carreras de un día vienen pronto y a eso le apuntamos.



¿Cuál clásica le gustaría ganar: París-Roubaix o Milán-San Remo?

Siempre he querido ganar la París-Roubaix, es mi anhelo, pero la que miramos primero es la Milán-San Remo, está más cerca y he estado cerca de hacerlo.



¿Por qué el cambio de equipo?

Nada. Nuevas experiencias y nuevos proyectos.



¿Corre toda la Vuelta a San Juan?

Sí. Teníamos pensado en retirarnos, pero vimos el recorrido de los Nacionales y no se justifica, hay un ascenso final de 3 kilómetros que no nos viene bien, por eso lo descartamos.



¿Tiene presión de ganar en el Emirates, tras sus victorias en el anterior equipo?

Siempre me pongo la presión de mejorar lo que hice el año anterior, y esta no será la excepción. Estamos contentos en este equipo y, por lo que me he dado cuenta, está a mi disposición.



¿Gaviria se olvidó del ciclismo de pista?

De momento, no. Hemos planteado un proyecto a la Federación. Queremos hacer la americana y encontrar la pareja para buscar el cupo a los Olímpicos de Tokio 2020.



¿Y el ómnium?

No, espero que esa propuesta se consolide para buscar una pareja e ir a los Olímpicos y a otras competencias en la americana; en el ómnium, no.



LISANDRO RENGIFO

Redactor de EL TIEMPO

En Twitter: @lisandroabel